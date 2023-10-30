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Ця українська монета коштує 65 тисяч: такі 10 копійок можуть бути у будь-якому гаманці

Дізнайтесь, за скільки можна продати 10 копійок 1992 року (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Деякі українські монети можуть коштувати чимало грошей. Наприклад, 10 копійок 1992 року продають за 65 тисяч гривень. Така монетка легко може бути у будь-якому гаманці.

Як виглядають рідкісні 10 копійок і в чому їхня головна особливість, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Violity.

Як виглядає цінна монета

Продавець із Києва, який розмістив лот на аукціоні, прикріпив декілька фото монет. 10 копійок, викарбуваних у 1992 році, на перший погляд здаються нічим не примітними.

Однак якщо придивитися до ягідок біля  краю монети на її реверсі, можна помітити, що вони ніби злилися з кантом. Ця особливість робить лот цінним, адже зазвичай 10 копійок карбують інакше, з іншим малюнком.

Рідкісна монета за 65 тисяч (фото: violity.com)

Подібний дефект досить незвичайний. Коли монети карбувалися з "бракованим" малюнком, їх мали відправляти на переплавку. Однак деякі екземпляри усе ж потрапляли в обіг або їх одразу купували нумізмати. Монета номіналом 10 копійок 1992 (фото: violity.com)

Як видно на фото, аверс монетки також має одну особливість. Верхній зуб тризубця трохи потовщений, що зустрічається у цінних екземплярів цього ж року карбування.

Власник монети зазначив, що її різновид – 1,34. Однак у 10 копійок такого типу немає ягідок, "приклеєних" до гурту. Чоловік визнав, що не зміг визначити різновид монетки, а це означає, що вона може виявитися надзвичайно рідкісною. Свій лот він оцінив у 64 тисячі 499 гривень.

Чи вдасться чоловікові продати монетку за такі гроші – поки що залишається загадкою. Однак якщо виявиться, що лот справді унікальний, власник зможе зірвати куш.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні продають монету номіналом 50 копійок за 10 тисяч.

Також стало відомо, що стара машинка, на яку "полюють" антиквари, може коштувати 30 тисяч гривень.

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