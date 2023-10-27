50 копеек за 10 тысяч: узнайте, какая монетка стоит настолько много

В украинском обиходе можно нередко встретить редкие монеты. Многие люди не замечают того, что к ним в руки вместе с обычной мелочью попадают по-настоящему ценные экземпляры. Иногда монета может стоить немало денег.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Violity , недавно на аукционе появилась 50-копеечная монета почти за 10 тысяч гривен.

В чем особенность монеты

Владелец лота - мужчина из Одессы. Он указал, что продает 50-копеечную монету 2018 года чеканки. Ее особенность в отсутствии реверса.

Так, с двух сторон на монете изображен герб. По каким-то причинам во время штамповки эти 50 копеек получили два аверса, но остались без реверса. Подобные экземпляры считаются непригодными для обихода, чаще всего они отправляются на переплавку.

Монета номиналом 50 копеек (фото: violity.com)

Однако этой монетке "повезло". Она каким-то образом оказалась за пределами монетного двора. И теперь может принести своему владельцу немало денег.

Редкая 50-копеечная монета (фото: violity.com)

Продавец отметил, что по весу его лот такой же, как и монета аналогичного номинала без брака. Также владелец рассказал, что он не проводил реставрацию.

50-копеечная монета (фото: violity.com)

Сколько стоит редкая монета

Продавец решил "стартовать" с 9 тысяч 500 гривен. Однако он оставил нумизматам, которые могут заинтересоваться лотом, возможность повышать ставки. Если монета будет пользоваться спросом, ее цена может сильно взлететь.

В настоящее время за лотом наблюдает уже немало нумизматов. Скорее всего, торги начнутся после того, как кто-то один решится сделать первую ставку.