Ретро-игрушка за 30 тысяч: как выглядит старая машинка, за которой "охотятся" антиквары

Многие слышали, что старые вещи, такие как ретро-игрушки или другие предметы из прошлого, могут принести немало денег. К примеру, простая машинка, которой игрались в советские времена, стоит почти 30 тысяч гривен.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Violity , на аукционе появился подобный лот - старый грузовик с облезшей краской.

Как выглядит ретро-машинка за десятки тысяч гривен

Продавец из Харькова рассказал, что игрушка, которую он решил продать, была сделана в 1943 году. Маленький железный грузовик изготовлен из металла.

Старая игрушка (фото: violity.com)

Игрушка сохранилась в удовлетворительном состоянии. 30-сантиметровая машинка начала ржаветь, краска облезла. А некоторые детали попросту деформировались из-за времени и коррозии.

Как выглядит старая игрушка (фото: violity.com)

Продавец показал, как выглядит машинка с разных сторон. Едва ли такая "моделька" пригодна для того, чтобы сейчас ей играли дети. Однако подобные лоты выставляют на аукционы не для малышей, а для антикваров, которые коллекционируют старые вещи.

Игрушка за десятки тысяч (фото: violity.com)

Свой лот продавец оценил в 27 тысяч гривен. Владелец указал, что игрушка продается по фиксированной цене. Снижать стоимость он не планирует, торговаться мужчина отказался.

В настоящее время за продажей ржавой игрушки следит уже несколько человек. Подобные лоты нередко появляются на аукционах и чаще всего находят новых владельцев, которые готовы платить за такие машинки десятки тысяч.