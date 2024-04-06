Эта стрижка для женщин после 50 омолодит минимум на 10 лет (видео)

Женщины после 50 лет нередко хотят, чтобы в парикмахерской им не просто подровняли кончики волос, а сделали какую-то эффектную стрижку. Как оказалось, существует вариант, благодаря которому вы точно будете выглядеть на 10 лет моложе. Эту стрижку показала известная блогерша, которая ведет соцсети под ником "Calista Tools".

Какая прическа подойдет женщинам с седыми волосами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым стилистка поделилась в TikTok .

Стрижка для женщин в возрасте

Так, блогерша советует примерить такую прическу женщинам, которые не любят длинные волосы и уже начали седеть. Закрашивать серебристые пряди не нужно. Напротив, седина удачно подчеркнет волны стрижки и сделает вас невероятной.

По словам стилистки, такая прическа мгновенно омолодит на 10 лет. Просто покажите своему парикмахеру видео, на котором женщина пошагово показала, как сделать стрижку на короткие и седые волосы.

Зачастую короткие прически делают необъемными, а это большая ошибка. Посмотрите, как подкрученные пряди создают вау-эффект и невероятную текстурированную стрижку.

Современная стрижка на седых волосах (скриншот)

Более того, укладывать такую прическу совсем не трудно. После мытья головы вам понадобится круглая щетка для стайлинга и обычная пенка для волос. Если же вы хотите, чтобы эффектный объем держался долго - попробуйте использовать специальную паутинку для стайлинга - пользоваться ею очень просто.

Короткая стрижка для женщин после 50 - видео

Как реагирует сеть

Идея стилистки понравилась пользователям. Они пишут, что женщина, которую стригла парикмахерша, действительно визуально помолодела.