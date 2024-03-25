ua en ru
Пн, 25 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Будете выглядеть на 10 моложе. Как остановить старение без "пластики"

Понедельник 25 марта 2024 14:08
UA EN RU
Будете выглядеть на 10 моложе. Как остановить старение без "пластики" Как замедлить старение (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

64-летняя блогерша ведет аккаунт под ником "Health-e-Habits Nutrition" и выглядит гораздо моложе своих лет. Она поделилась секретом, который помогает ей остановить старение. Как оказалось, сохранить красоту кожи можно и без "пластики".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым женщина поделилась в TikTok.

Как остановить старение

По словам блогерши, выглядеть молодой и здоровой помогут 6 вещей. И если вы начнете ухаживать не только за кожей, но и за всем своим организмом, вы не узнаете себя в зеркале. Женщина советует:

  • придерживайтесь противовоспалительной диеты (откажитесь от сахара, алкоголя и обработанных продуктов, замените их полезными жирами, клетчаткой и антиоксидантами, которые содержатся во фруктах и овощах)
  • пейте чистую воду и не забывайте о том, как важно поддерживать водный баланс
  • используйте солнцезащитный крем и не загорайте
  • начните пить жидкий коллаген (предварительно нужно проконсультироваться со специалистами)
  • берегите себя от стресса и не нервничайте из-за пустяков
  • добавьте в ежедневный уход за кожей средства с коллагеном.
@healthehabitsnutrition What do you do to look after your skin? #youthfulskinover50 #agelessbeauty #skinsrcrets #matureskinsolutions #timelessbeauty #skincareformaturewomen #agegracefully #youthfulcomplexion original sound - Health-e-Habits Nutrition

Советы блогерши впечатлили пользователей. Многие отметили, что женщина действительно молодо выглядит и может похвастаться тем, что никто не узнает о ее возрасте, пока она не покажет паспорт.

Однако некоторые комментаторы все же добавили, что порой на внешность влияют не только те факторы, о которых говорит блогерша. Стоит учитывать генетику, индивидуальные особенности, а также другие условия.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, какие 5 продуктов уберегут ваш кишечник и защитят от болезней.

Кроме этого, недавно стало известно, чем нужно завтракать для похудения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Красота Советы
NEWS
Боррель назвал объем военной помощи Евросоюза Украины с начала войны
Боррель назвал объем военной помощи Евросоюза Украины с начала войны