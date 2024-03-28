Как частота стрижек влияет на рост волос: правда, которая вас поразит

Много лет существовало распространенное мнение, что стрижка помогает не только приводить в порядок волосы и облегчить расчесывание, но и способствует быстрому росту. И все бежали в парикмахерскую чаще, чтобы шевелюра росла быстрее и была пышнее. При этом женщины не задумывались, что эта мысль может быть ошибочной.

Действительно ли стрижка влияет на быстрый рост волос, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Woman`s World.

Стоит ли стричь волосы чаще

Специалисты уверяют, что никакой зависимости между тем, насколько вы часто стрижете волосы и тем, как быстро они растут – нет. Совершенно.

Удивлены? Ведь большая часть стилистов и парикмахеров только и говорят что нужно почаще обрезать волосы, а глянцевые журналы нам прививали это заблуждение очень много лет.

Но на самом деле здесь нет никакой связи и быть не может. Если волосы растут от самых корней, то как они могут быть связаны со стрижкой кончиков? Никак.

А какая польза от стрижки

Несмотря на то, что волосы после стрижки не станут расти быстрее, стрижка кончиков имеет значение. Во-первых, именно так вы сможете избавиться от секущихся кончиков, которым не помогают бальзамы и шампуни.

Во-вторых, если долго волосы не стричь, то они утончаются и вам придется отрезать при следующем посещении парикмахерской гораздо больше, чем вы планировали.

И еще один немаловажный факт. Стрижка и ее частота никак не отразятся на скорости роста волос, так как этот параметр заложен в каждого человека на генетическом уровне. Обычно у среднестатистической женщины волосы отрастают за один месяц на 1-2 см.

А для ускорения роста следует хорошо и полноценно питаться, добавить в рацион витамины, минералы и белки. А еще ухаживать за вашей шевелюрой с помощью масок, шампуня, растительного масла, кондиционеров хорошего качества.