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Ця стрижка для жінок після 50 омолодить мінімум на 10 років (відео)

Субота 06 квітня 2024 19:29
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Ця стрижка для жінок після 50 омолодить мінімум на 10 років (відео) Яка стрижка підійте жінкам у віці (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Жінки після 50 років нерідко хочуть, аби у перукарні їм не просто підрівняли кінчики волосся, а зробили якусь ефектну стрижку. Як виявилося, існує варіант, завдяки якому ви точно будете виглядати на 10 років молодше. Цю стрижку показала відома блогерка, яка веде соцмережі під ніком "Calista Tools".

Яка зачіска підійде жінкам з сивим волоссям, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким стилістка поділилася у TikTok.

Стрижка для жінок у віці

Так, блогерка радить приміряти таку зачіску жінкам, які не люблять довге волосся та вже почали сивіти. Зафарбовувати сріблясті пасма не потрібно. Навпаки, сивина вдало підкреслить хвилі стрижки й зробить вас неймовірною.

За словами стилістки, така зачіска миттєво омолодить на 10 років. Просто покажіть своєму перукарю відео, на якому жінка покроково показала, як зробити стрижку на коротке та сиве волосся.

Часто короткі зачіски роблять необ'ємними, а це велика помилка. Подивіться, як підкручені пасма створюють вау-ефект та неймовірну текстуровану стрижку.

Ця стрижка для жінок після 50 омолодить мінімум на 10 років (відео)

Сучасна стрижка на сиве волосся (скріншот)

Ба більше, вкладати таку зачіску зовсім не важко. Після миття голови вам знадобиться лише кругла щітка для стайлінгу та звичайна пінка для волосся. Якщо ж ви хочете, аби ефектний об'єм тримався довго - спробуйте використати спеціальну павутинку для стайлінгу - користуватися нею дуже просто.

Коротка стрижка для жінок після 50 - відео

@calistatools Calling all short grey haired ladies! If you want to bring your hair to the next level and knock 10 years off... show this video to your stylist! #hairlovers #hairover50 #hairover60 #greyhairdontcare #greyhaircut #razorcut #modernhair #hairtrends2023 #pixiecut #greypixiecut #greyhair #greyhairtransition #razorcuts #hairstylesforwomen #hairstylesforgreyhair #razorcutspecialist #shorthairdontcare #shortgreyhair original sound - Calista Tools

Як реагує мережа

Ідея стилістки сподобалася юзерам. Вони пишуть, що жінка, яку стригла перукарка, дійсно візуально помолодшала, Також коментатори зазначили:

  • "Збережу та покажу своєму стилісту. Він досі робить мені круглу стрижку"
  • "Це неймовірна зачіска"
  • "Ця стрижка сучасна та стильна, вау!".

Раніше ми вже розповідали, як частота стрижок впливає на ріст волосся.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як зупинити старіння без "пластики".

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