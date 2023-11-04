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10 копеек почти за 2 тысячи долларов: как распознать ценную украинскую монету (фото)

Суббота 04 ноября 2023 08:19
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10 копеек почти за 2 тысячи долларов: как распознать ценную украинскую монету (фото) Узнайте, сколько стоят редкие монеты (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Не секрет, что некоторые украинские монеты с редкими дефектами и особенностями могут принести много денег. Подобные экземпляры мы можем часто получать с обычной сдачей.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler). Недавно на сайте "Монітекс" появился интересный лот - монета номиналом 10 копеек, которая стоит почти 2 тысячи долларов - 65 тысяч гривен.

Как выглядит ценная монета

На первый взгляд кажется, что эта монета ничем не отличается от других, постоянно находящихся в обороте. Но это не так. Стоит только присмотреться к реверсу и аверсу.

Дело в том, что именно эту монету, которую по классификации обозначают как 4Вам, чеканили в Луганске, на станкостроительном заводе, в 1992 году. А тогда для изготовления некоторых монет использовали английские штемпели, изготовленные с определенными ошибками.

10 копеек почти за 2 тысячи долларов: как распознать ценную украинскую монету (фото)Сколько стоит 10 копеек 1992 года (фото: monitex.com.ua)

Во время чеканки монета получила необычный аверс. Присмотритесь и вы увидите, что на таких 10 копейках выпуклый щит и вдавленный трезубец, а должно быть наоборот.

Это результат чеканки на пуансонах, которые с ошибками изготовили в Великобритании. Специалисты из Украины случайно направили не те шаблоны и заметили дефект только после того, как увидели первую партию монет.

10 копеек почти за 2 тысячи долларов: как распознать ценную украинскую монету (фото)Монета номиналом в 10 копеек (фото: monitex.com.ua)

Именно эта особенность делает монету очень ценной. Считалось, что всю партию "англичанок" с браком должны были переплавить. Но некоторые монетки каким-то образом попали в оборот и коллекции нумизматов. Тираж таких 10 копеек неизвестен, а потому нумизматы буквально охотятся за ними, ведь считают их очень редкими.

10 копеек почти за 2 тысячи долларов: как распознать ценную украинскую монету (фото)Сколько дают денег за 10 копеек 1992 года (фото: monitex.com.ua)

Напомним, недавно на аукционах появились еще одни 10 копеек 1992 года за 65 тысяч гривен, однако у них была совсем другая особенность.

Также мы уже рассказывали, что 1 гривна может стоить тысячи, если будет иметь определенную "изюминку".

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