Обычная кукла из прошлого стоит тысячи гривен: как выглядит ценная игрушка

Некоторые старенькие и неприметные игрушки из прошлого в настоящее время могут стоить немало. Коллекционеры покупают ржавые машинки, "модельки" и даже обычные куклы, некоторые из которых оценивают почти в 5 тысяч гривен.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Violity , подобная кукла уже появилась на аукционе. Мало кто подумал бы, что она может так много стоить.

Как выглядит ценная игрушка

Так, продавец из Днепра разместил несколько фото куклы. Как можно заметить, игрушка в удовлетворительном состоянии. Рыжеволосая кукла с голубыми глазами продается в "родной" одежде - бело-черном платье. Также на ней можно увидеть беленькие ботинки.

Старая кукла за тысячи гривен (фото: violity.com)

Краска на лице куклы уже начала лущиться. Также продавец рассказал, что у пластиковой игрушки начали "разрываться" диски, объединяющие ее руки и ноги с туловищем.

Как выглядит ценная кукла за тысячи гривен (фото: violity.com)

Несмотря на такие дефекты продавец отметил, что у куклы "густые" волосы. Раньше можно было часто встретить игрушки с довольно странными прическами. Некоторых кукол продавали почти "лысыми", большую часть головы закрывали пряди искусственных волос, которые размещали только у лба и на затылке.

Сколько стоит старая кукла из прошлого

Куклу, изготовленную на Киевской фабрике игрушек "Победа", владелец оценил в 4 тысячи 500 гривен. Но он не стал фиксировать цену. Коллекционеры смогут повышать ставки, если старушка их заинтересует.

Удастся ли мужчине продать игрушку из прошлого почти за 5 тысяч гривен - пока остается загадкой. Впрочем, на аукционах нередко появляются подобные лоты, иногда коллекционеры повышают ставки до десятков тысяч.