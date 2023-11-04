Эти 25 копеек стоят почти тысячу долларов: проверьте свои кошельки (фото)

Некоторые украинские монеты, которые до сих пор находятся в обиходе, лежат в копилках или пылятся в кошельках, могут стоить немало денег. К примеру, 25 копеек 1992 года чеканки оценивают почти в тысячу долларов.

Как выглядит ценная монета и в чем особенность таких 25 копеек, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Монітекс" .

25 копеек 1992 года - фото ценной монеты

Монета, которая появилась в продаже, считается редкой и ценной. Ее классификация - 4БАм. Еще такие монеты называют "англичанками", ведь их чеканили на штемпелях из Великобритании, которые изготовили с ошибками.

Такие 25 копеек делали на Луганском станкостроительном заводе. Тираж монет неизвестен. Считалось, что все бракованные экземпляры должны были отправиться на переплавку. Однако монеты все равно попали в обиход и изредка "всплывают" на аукционах и тематических сайтах.

Монета-"англичанка" почти за тысячу долларов (фото: monitex.com.ua)

Реверс монеты практически ничем не отличается от обычного. Однако стоит обратить внимание на другую сторону. На аверсе вы можете заметить несколько особенностей.

Сколько стоят 25 копеек с английским чеканом (фото: monitex.com.ua)

Щит на такой монете выпуклый, а трезубец "ушел вниз". Это является главной "фишкой" этих 25 копеек. Из-за дефекта монета считается очень ценной.

Монета номиналом 25 копеек 1992 года ​​​​​​​(фото: monitex.com.ua)

Гурт у таких 25 копеек с насечками по секторам. Встречаются также монеты с гладким ребром, но это уже у экземпляров другой классификации.

Сколько стоят 25 копеек 1992 года

Цена на такую монету фиксированная - 35 тысяч гривен. В описании указано, что эти 25 копеек отчеканены из никелевой латуни. Удастся ли владельцу продать монетку за такую цену - пока что неизвестно. Однако считается, что подобные лоты пользуются большим спросом. Монетка действительно может оказаться в любом кошельке, но мало кто пересматривает всю свою мелочь.