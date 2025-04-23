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Спам под контролем. Gmail внедряет функцию, которую ждали годами

Среда 23 апреля 2025 19:15
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Спам под контролем. Gmail внедряет функцию, которую ждали годами Gmail перезапускает борьбу со спамом (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Gmail запускает новую удобную страницу "Управление подписками", которая позволяет отписываться от рассылок одним касанием - на данный момент функция доступна только на Android.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей о Google и Android - 9to5Google.

Детали обновления

Согласно обновлению на стороне сервера, которое замечено на различных почтовых аккаунтах и устройствах с Gmail для Android, сервис начал развертывание новой страницы. В приложении появляется уведомление с кнопкой "Управление подписками" в дополнительном меню.

Новая страница, впервые замеченная более года назад, отображает адреса электронной почты и названия рассылок. Также показывается количество писем, полученных "в последнее время". Справа находится кнопка, позволяющая быстро отписаться от выбранной рассылки. В большинстве случаев процесс происходит в одно касание, хотя иногда открывается окно браузера для завершения действия.

Google уточняет, что "отправителям может потребоваться несколько дней, чтобы прекратить отправку писем" после использования кнопки отписки.

На веб-версии Gmail и в приложении для iOS новая функция пока не отображается.

Пока не ясно, насколько широко распространяется это обновление, однако оно воспринимается как полезное и ожидаемое. В обновлении Google указал, что функция внедряется постепенно и в дальнейшем станет доступна также в веб-версии и на iOS.

Ранее Google уже внедрил несколько обновлений в Gmail, направленных на борьбу с избыточными почтовыми рассылками, включая заметную кнопку "Отписаться" в письмах как в мобильной версии, так и в веб-интерфейсе.

Спам под контролем. Gmail внедряет функцию, которую ждали годамиСпам под контролем. Gmail внедряет функцию, которую ждали годамиСпам под контролем. Gmail внедряет функцию, которую ждали годамиВ Gmail появилась единая кнопка отписки от рассылок (фото: 9to5Google)

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