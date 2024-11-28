Максимальная защита. 7 надежных способов уберечь почту Gmail от взлома

В современном мире киберугроз безопасность личной почты становится особенно важной. Gmail, будучи одним из самых популярных почтовых сервисов, привлекает не только миллионы пользователей, но и внимание хакеров.

Про способы защиты вашего аккаунт Gmail от взлома рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized , который специализируется на технологической тематике.

Используйте надежный пароль

Первое, что вам следует сделать, это установить надежный пароль для своей учетной записи Gmail. Безопасный пароль - это не просто комбинация букв, символов и цифр, но также его длина. Чтобы создать надежную защиту, попробуйте использовать пароль длиной 16 символов, включающий строчные буквы, цифры и символы.

Избегайте использования даты рождения, своего имени и т.д. Кроме того, если у вас несколько учетных записей, каждая из них должна иметь уникальный и надежный пароль.

Теперь у вас может возникнуть вопрос, как запомнить такие сложные пароли. Для этого вы всегда можете использовать менеджеры паролей, которые хранят их в защищенном хранилище. Они не только сохраняют ваши пароли и защищают их от взлома, но также упрощают процесс входа в систему, автоматически заполняя данные и помогая вам установить надежный пароль, предлагая рекомендации.

Включите двухфакторную аутентификацию

Двухфакторная аутентификация (2FA) - это отличный способ добавить дополнительный уровень безопасности к вашей учетной записи Gmail. После настройки 2FA вам потребуется использовать телефон и пароль для входа в свой аккаунт Gmail, что значительно затруднит взлом вашей учетной записи. Вот как вы можете ее включить:

Перейдите в свой аккаунт Google

В панели навигации выберите “Безопасность”

Выберите “Двухфакторная аутентификация” в разделе “Вход в Google”

Выберите “Начать” и следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить двухфакторную аутентификацию

Как включить двухфакторную аутентификацию (фото: Technology Personalized)

Управляйте приложениями, имеющими доступ к вашей учетной записи Gmail

Нас просят ввести адрес электронной почты для доступа к определенным веб-сайтам (почти ко всем в наши дни). Хотя это может быть необходимостью для доступа к важным веб-сайтам, вы всегда должны быть осторожны относительно того, какие ресурсы получают доступ к вашей учетной записи Gmail.

Чтобы удалить доступ к аккаунту Gmail с веб-сайтов, которыми вы больше не пользуетесь, вы можете перейти сюда, выбрать ту службу, которую не используете, и удалить свою учетную запись Gmail с этого веб-сайта.

Удалите расширения, которые вы не используете

По мере того, как вы устанавливаете больше приложений и расширений в своем браузере, у вас появляется больше возможностей стать уязвимым. Даже когда вы принимаете все меры предосторожности, если используемые вами приложения или расширения небезопасны, они могут предоставить хакерам легкий способ украсть ваши данные.

Вот почему вам следует ограничить использование приложений и расширений или удалить их. Если же вы не хотите удалять, то стоит проверить надежность каждого источника, который выпустил расширения.

Запретите открытие спам-писем

Другой способ защитить свой аккаунт Gmail - не открывать письма от неизвестных адресов. В частности, хотя невозможно избежать всех писем, вы можете не нажимать на ссылки в неизвестных письмах.

Хотя Gmail фильтрует их, всегда лучше быть предельно осторожным. Не открывайте документы, прикрепленные к письму, если они не из надежного источника.

Избегайте использования общественного Wi-Fi

Вам следует использовать только мобильное соединение или доверенную сеть Wi-Fi для доступа к учетной записи Gmail. Лучше всего выбирать публичный Wi-Fi только тогда, когда вам нужно срочно выполнить задачу. Незащищенные сети могут легко предоставить хакерам доступ к вашей почте Gmail.

Оставайтесь всегда в курсе обновлений

Если вы используете Gmail из веб-браузера, то вам следует убедиться, что браузер обновлен. Если вы используете приложение Gmail, убедитесь, что у вас установлена ​​последняя версия. Оно всегда содержит исправления ошибок и уязвимостей, которые являются новыми и свежими на рынке.

Вы также можете использовать историю входов в Gmail для проверки любой подозрительной активности. Если вы видите какую-либо подозрительные действия или устройство, вошедшее в вашу учетную запись Gmail, просто удалите свой аккаунт.