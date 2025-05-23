Этот кофе - хит 2025 года. Он омолаживает и предотвращает развитие рака

Какой кофе - хит 2025 года?

Диетолог доктор Бартек Кульчинский рассказывает, что такое светлый кофе. Легко обжаренный кофе содержит большее количество полезных для здоровья соединений в форме полифенолов, которые обладают способностью подавлять активность свободных радикалов, - подчеркивает диетолог.

Он также цитирует исследования, которые утверждают, что "химические вещества в кофе могут уменьшить риск определенных типов рака". Эти соединения могут присутствовать в особенно высоких количествах в слегка обжаренном кофе, поэтому слегка обжаренный кофе может способствовать профилактике рака.

Полифенолы уничтожают свободные радикалы, которые отвечают за процесс старения, и подавляют воспаление. Благодаря этому такой кофе помогает сохранить молодость и заботится о вашем здоровье даже больше, чем классический кофе.

Что такое светлый кофе?

Светлый кофе - это слабо обжаренный кофе и означает, что зерна обжариваются в течение более короткого периода при более низкой температуре по сравнению с кофе средней или темной обжарки.

Название "блонд" относится к светлому, золотистому цвету зерен после обжарки. Блонд кофе характеризуется нежным вкусом, часто с выразительными фруктовыми, цитрусовыми и цветочными нотками, а также тонкой сладостью (например, нотки тростникового сахара, карамели, молочного шоколада).

Он менее горький, чем темнее обжаренный кофе, и имеет меньшую интенсивность вкуса. Благодаря более короткому времени обжарки светлый кофе обычно имеет более высокую кислотность, которую часто описывают как яркую и яркую. Вопреки распространенному мнению, светлый кофе может содержать больше кофеина, чем более темный обжаренный кофе.

Это объясняется тем, что более короткая обжарка приводит к тому, что зерна меньше расширяются, поэтому светлые зерна более плотные и содержат больше кофеина в том же объеме (например, ложка). Они также более твердые и менее пористые, часто требуют более тонкого помола и более длительного времени заваривания для оптимального извлечения вкуса.

Полезен ли светлый кофе полезнее темно обжаренного?

Несмотря на многочисленные преимущества светлого кофе, невозможно однозначно сказать, что он полезнее темно обжаренного кофе. Сравнивая два способа обжарки кофе, кофе легкой обжарки, как правило, сохраняет больше антиоксидантов, таких как хлорогеновая кислота.

Эти соединения помогают бороться со свободными радикалами в организме, что может замедлить процесс старения и поддержать здоровье сердца. Процесс жарки, особенно при более высоких температурах, может разрушить некоторые из этих деликатных соединений. Исследования показывают, что светлый кофе также содержит значительно меньше акриламида.

Акриламид - это химическое вещество, которое образуется во время обжаривания кофейных зерен, особенно при высоких температурах. Акриламид классифицируется как вероятный канцероген для человека. Хотя количество кофе в кофе в целом низкое и не представляет значительного риска, для тех, кто беспокоится о минимизации воздействия этого вещества, кофе легкой обжарки может быть лучшим выбором.