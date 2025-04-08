Далеко не 40 гривен! Сколько на самом деле стоит чашка кофе без наценок

Многие украинцы удивляются ценам на кофе в кофейнях, которые часто достигают 40 гривен и более за чашку. Но какова же реальная стоимость самого простого эспрессо, если отбросить все наценки заведений?

Какова настоящая стоимость чашки кофе?

По словам эксперта, себестоимость одной порции чистого эспрессо может колебаться в достаточно широком диапазоне - от 5 до 20 гривен.

"Это зависит от кофе и от того, как мы считаем", - объясняет Карелашвили.

Он приводит пример: если взять самую низкую продажную цену эспрессо в 30 гривен, то при себестоимости в 15 гривен наценка составляет 100%. А если себестоимость - всего 5 гривен, то наценка достигает впечатляющих 600%.

"Очень маржинальный продукт. И на это тоже многие покупаются", - отмечает бариста.

Однако, несмотря на потенциально высокую маржинальность, чистое эспрессо не является основным источником дохода для большинства кофеен. Карелашвили отмечает, что согласно отчетам, на эспрессо приходится лишь 3-5% от общего количества проданных напитков.

Исключение могут составлять отдельные регионы, например Мукачево или Ужгород, где ценителей классического эспрессо больше (до 10%).

"А если 3%, а все остальное молочные напитки, то здесь уже другая математика", - добавляет он, имея в виду, что основную прибыль генерируют именно кофейные напитки с молоком, где расчет себестоимости и ценообразования сложнее.

Почему общие цены на кофе постоянно растут?

Бариста объясняет, что это не "прихоти украинских бизнесменов", а следствие ситуации на международном рынке.

"Очень сильно растет сырье. Основной продукт, который покупается и потребляется рынком, а это более дешевые позиции кофе, они подорожали на 50-70% себестоимости", - констатирует Карелашвили.

Это неизбежно приводит к удорожанию конечных продуктов для потребителя. И этот процесс, по прогнозам эксперта, будет продолжаться, поскольку мировые цены на кофейные зерна продолжают расти.

Некоторые производители еще могут держать более низкие цены благодаря старым запасам, купленным дешевле, но это временно.

"Все равно все поднимут, потому что просто неоткуда брать дешевый кофе. Его просто нет в мире. Он весь подорожал и продолжает дорожать", - заключает Руслан Карелашвили.