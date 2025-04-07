Арабика или робуста? Бариста объяснил, как легко их различить

На упаковке кофе часто можно увидеть надписи "арабика" или "робуста". Эти два сорта кофе отличаются вкусом, ароматом, содержанием кофеина и даже формой зерен. Какой сорт лучше выбрать для своего идеального утреннего напитка?

Какая разница

По словам эксперта, разница действительно есть, и она заложена природой. Арабика вкуснее, имеет больший вкусовой потенциал, а именно цветочные ноты, фруктовые, ягодные, шоколадные, ореховые, ферментированные и овощные могут быть.

У робусты от природы нет такого вкусового разнообразия. В частности, найти робусту с ягодным вкусом или с цветочным почти невозможно, и это природа так сделала.

Поэтому робуста из-за того, что менее качественная по вкусу, обычно стоит дешевле и в ее вкусе преобладают такие оттенки, как ореховые или различные оттенки горелого и дымного.

"Поэтому большинство людей, которые хоть немножко разбираются в кофе, они в кофейне сказали бы: "Да мне арабику". Но за счет большого количества некачественной информации в сети, иногда даже слышишь такие высказывания, когда человек приходит в кафе и говорит: "Мне, пожалуйста, робусту". И ему говорят: "А у нас нет, у нас только арабика". Она говорит: "Ну, опять кофейня какая-то не такая. Робуста - это же суперклассный кофе, супервкусный, арабика - это что-то кислое, не понятное" - рассказал Карелашвили.

Бариста отметил, что арабика - это более приятный, спокойный и легкий вкус кофе. Однако, все зависит от того, с каким кофе работает кофейня.

Тогда как робуста это обычно горький, более насыщенный, такой плотный вкус кофе, и однообразный.

Какой кофе пьет большинство людей

Руслан Карелашвили рассказал, что в Украине большинство пьет арабику, потому что за последний год робуста сильно подорожала на мировом рынке вообще и продолжает дорожать.

Поэтому поставщики все реже начали привозить в Украину робусту.

"Разница в цене между арабикой и робустой почти стерлась, а по вкусу арабика превышает робусту, поэтому нет смысла экономить. И я думаю, что где-то через полгода робуста - это будет что-то такое необычное", - добавил он.