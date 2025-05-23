Ця кава - хіт 2025 року. Вона омолоджує і запобігає розвитку раку

Яка кава - хіт 2025 року?

Дієтолог доктор Бартек Кульчинський розповідає, що таке світла кава. Легко обсмажена кава містить більшу кількість корисних для здоров’я сполук у формі поліфенолів, які мають здатність пригнічувати активність вільних радикалів, – підкреслює дієтолог.

Він також цитує дослідження, які стверджують, що "хімічні речовини в каві можуть зменшити ризик певних типів раку". Ці сполуки можуть бути присутніми в особливо високих кількостях у злегка обсмаженій каві, тому злегка обсмажена кава може сприяти профілактиці раку.

Поліфеноли знищують вільні радикали, які відповідають за процес старіння, і пригнічують запалення. Завдяки цьому така кава допомагає зберегти молодість і піклується про ваше здоров'я навіть більше, ніж класична кава.

Що таке світла кава?

Світла кава - це слабо обсмажена кава та означає, що зерна обсмажуються протягом коротшого періоду при нижчій температурі порівняно з кавою середнього або темного обсмаження.

Назва "блонд" відноситься до світлого, золотистого кольору зерен після смаження. Блонд кава характеризується ніжним смаком, часто з виразними фруктовими, цитрусовими та квітковими нотками, а також тонкою солодкістю (наприклад, нотки тростинного цукру, карамелі, молочного шоколаду).

Вона менш гірка, ніж темніше обсмажена кава, і має меншу інтенсивність смаку. Завдяки коротшому часу обсмажування світла кава зазвичай має вищу кислотність, яку часто описують як яскраву та яскраву. Всупереч поширеній думці, світла кава може містити більше кофеїну, ніж більш темна обсмажена кава.

Це пояснюється тим, що коротше смаження призводить до того, що зерна менше розширюються, тому світлі зерна щільніші та містять більше кофеїну в тому самому об’ємі (наприклад, ложка). Вони також більш тверді та менш пористі, часто вимагають тоншого помелу та більш тривалого часу заварювання для оптимального вилучення смаку.

Чи світла кава корисніша за темно обсмажену?

Незважаючи на численні переваги світлої кави, неможливо однозначно сказати, що вона корисніша за темно обсмажену каву. Порівнюючи два способи обсмажування кави, кава легкого обсмаження, як правило, зберігає більше антиоксидантів, таких як хлорогенова кислота.

Ці сполуки допомагають боротися з вільними радикалами в організмі, що може уповільнити процес старіння та підтримати здоров’я серця. Процес смаження, особливо при вищих температурах, може зруйнувати деякі з цих делікатних сполук. Дослідження показують, що світла кава також містить значно менше акриламіду.

Акриламід - це хімічна речовина, яка утворюється під час обсмажування кавових зерен, особливо при вищих температурах. Акриламід класифікується як ймовірний канцероген для людини. Хоча кількість кави в каві загалом низька і не становить значного ризику, для тих, хто турбується про мінімізацію впливу цієї речовини, кава легкого обсмаження може бути кращим вибором.