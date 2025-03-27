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Кот Пагсли стал рекордсменом Книги Гиннесса благодаря своему хвосту (фото)

Четверг 27 марта 2025 19:00
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Кот Пагсли стал рекордсменом Книги Гиннесса благодаря своему хвосту (фото) Кот попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный хвост в мире (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Серебристый мейн-кун мистер Пагсли из Миннесоты попал в книгу рекордов Гиннесса благодаря своему пушистому и длинному хвосту. Оказалось, что хвост мистера Пагсли - длиннее, чем у предыдущего рекордсмена.

Что известно об этом коте-рекордсмене и его хвосте, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Книгу рекордов Гиннесса.

Мистер Пагсли Аддамс - милый серый домашний кот породы мейн-кун, который уже два года живет в семье Кэмеронов в Маунде, штат Миннесота. Но у этого котика есть необычная вещь - его невероятно длинный хвост, который, кстати, мешает играть.

Кроме Пагсли в семье есть еще двое кошачьих - сестра Винни, сестра Герцогиня и брат Гомес. Все они также породы мейн-кун. А владельцы - фанаты культовых персонажей, поэтому Пагсли получил имя в честь одного из семьи Аддамс.

"Когда я впервые отвезла его к ветеринару, он зашел в кабинет и сказал: "Это очень длинный хвост!" Я тогда посмотрела на своего кота как-то иначе и подумала - это действительно так?" - рассказала Аманда Кэмерон.Кот Пагсли стал рекордсменом Книги Гиннесса благодаря своему хвосту (фото)

У кота Пагсли самый длинный в мире хвост (Фото: Книга рекордов Гиннесса)

Хвост был темой разговоров во время каждого визита к ветеринару, и Аманда не могла избавиться от мысли, что ее кот - особенный.

"Поэтому я сказала об этом своим детям, и конечно, первой реакцией было узнать, есть ли для этого титул Книги рекордов Гиннесса. И вы знаете - был, и наш шок, Пагсли его побил", - добавила владелица кота.

Ветеринары измерили хвост Пагсли и определили, что он имеет колоссальные 18,5 дюймов (46,99 сантиметра), что делает его гордым обладателем самого длинного хвоста живого кота.

Кот Пагсли стал рекордсменом Книги Гиннесса благодаря своему хвосту (фото)

Кот Пагсли имеет самый длинный в мире хвост (Фото: Книга рекордов Гиннесса)

Коты породы мейн-кун являются крупнейшими среди всех других, и они имеют много густой шерсти. Обычно им нужно 4-5 лет, чтобы достичь своего полного размера. Свои пушистые хвосты они используют как сиденье или, чтобы согреваться зимой.

Аманда говорит, что Пагсли еще очень молод, хотя знает некоторые команды - например, "сидеть". Но он имеет распорядок дня "озорного котика": есть, просить, есть, есть, спать, просить, есть, спать, есть, есть, есть. Она добавила, что у Пагсли золотое сердце и он не такой капризный, как другие коты в семье.

Кот Пагсли стал рекордсменом Книги Гиннесса благодаря своему хвосту (фото)

У кота Пагсли большая семья (Фото: Книга рекордов Гиннесса)

"Все всегда хотят встретиться с ним и влюбляются в его спокойное поведение. Он уравновешен, даже в новых ситуациях, которые могут пугать других котов. А еще он чрезвычайно мягкий и всегда мурлычет. С ним прекрасно быть рядом. А когда гуляем, его называют "местной знаменитостью", - рассказала Аманда.

Кот Пагсли стал рекордсменом Книги Гиннесса благодаря своему хвосту (фото)

У кота Пагсли самый длинный в мире хвост (Фото: Книга рекордов Гиннесса)

У Пагсли большая семья: дети Финли и Джозефина, сестры Винни и Герцогиня (Датчесс) и брат Гомес. Гомес - ласковый и романтичный, а Пагсли - нарушитель спокойствия и очень креативный в играх. Винни - "мама-наседка", а Герцогиня - любит ссориться с братьями.

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