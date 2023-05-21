Травля ученицы из-за замечания о языке: чем закончилась скандальная история в школе Днепра

В Днепре разгорелся языковой скандал в школе №126 , где ученики принялись засыпать угрозами одноклассницу, чья мама сделала замечание учительнице во время онлайн-урока из-за общения на русском языке. Женщина жалуется на случай буллинга, в то время как руководство учебного заведения говорит о простом конфликте.

Что произошло

Мама шестиклассницы Евдокии Юхимчук Елена рассказала, что услышала, как перед началом дистанционного урока по математике учительница говорила с учениками на русском языке, хотя к педагогу несколько раз обращались на украинском.

Тогда женщина включилась, представилась и попросила вести урок с соблюдением законодательства, то есть на государственном языке.

"Учительница возмутилась и сказала, что это ее родной язык, и она урока еще не начала. То есть учителя не понимают закон - что это необязательно даже во время урока... Сейчас дистанционное обучение, то есть с первой секунды - это уже учебный процесс", - говорит пани Елена.

Далее, по ее словам, преподаватель написала в группу в Viber, что поставит Евдокии "3" за первый семестр вместо "7", потому что "якобы она не заслуживает больше, потому что писала контрольные на тройки".

"Я считаю, что это был буллинг, шантаж моего ребенка отметками. Дети поняли это так, что нужно защищать учителя. Начали писать в общем чате для детей - обсуждать это, угрожать моему ребенку, устроили опрос, кто за то, чтобы выгнать из класса Евдокию. Один ребенок послал моей дочери около 70 сообщений с угрозами", - рассказывает женщина.

Реакция на случай

После этого, продолжает она, родители в своей группе стали писать предложение перевести девочку в другой класс и другую школу. А когда случай получил огласку, родительский комитет извинился перед ней. При этом пани Елена такие извинения называет формальными.

Елена Юхимчук (фото: facebook.com)

Женщина сообщила об инциденте директору школы, и в учебном заведении провели педсовет и заседание комиссии по буллингу. Их мама шестиклассницы тоже считает формальными.

Также она подала обращение к языковому омбудсмену и заявление в полицию.

Как отмечает директор школы Наталья Пешехонова, инцидент на уроке действительно был, после чего ученики оскорбляли одноклассницу, но родители уже извинились перед матерью девочки.

"Урок еще не начался - ребенок спросил, как им быть с тестами. Учительница на русском языке ответила: "На уроке все расскажу". Мама этой девочки, находящейся на семейном обучении, начала говорить не совсем приятные вещи учителю, учитель отключила ее от Зума. Через несколько минут она включила ребенка и начала работать", - описывает она произошедшее.

Директор добавила, что мама девочки ей звонила, и она вызвала учителя, главу родительского совета класса.

"Учительница на эмоциях сказала, что не может работать в таком классе. Детям это не понравилось и они обругали девочку. Как только это узнала школа и родители, они извинились перед матерью за поведение детей", - рассказывает пани Наталья.

Учительница в больнице и комиссия по буллингу

Также директор отметила, что после инцидента учительница оказалась в стационаре больницы. В школе же провели родительское собрание и воспитательный час для детей, и в заведение пригласили офицера полиции, который провел беседу с мамой писавшего угрозы ученика.

А еще - созвали комиссию по буллингу, которая факт травли не подтвердила, потому что "это было однократно, а буллинг - это многократно, поэтому они рассматривают это как конфликт", рассказала Пешехонова.

Днепровская средняя общеобразовательная школа №126 с углубленным изучением французского языка (фото: nashemisto.dp.ua)

Позже выяснилось, что директору и учительнице объявили выговор за несоблюдение языкового законодательства, о чем рассказала начальник отдела образовательной деятельности управления образования департамента гуманитарной политики городского совета Днепра Людмила Кошман.

Она резюмировала, что факт буллинга не подтвердился, что также было подтверждено полицией, и случай характеризуется как конфликт.