"Деткам нравится". В киевском кружке дети выступают под российские песни, а родителей все устраивает
В одном из танцевальных кружков Киева дети оттачивают свои способности под российские песни. Тренер "аргументирует" это тем, что малышам нравится танцевать именно под эту музыку, а под украинские треки дети не хотят заниматься.
Об этом написала мама ребенка, которая занимается в этой группе, Ирина Цимбалюк на своей странице в Facebook.
Что произошло?
"Сегодня моему возмущению нет предела. Ребенок ходит на кружок, готовятся к отчетному концерту. Идем редко, так как болеем постоянно. Нас перевели в другую группу. На репетиции слышу, что дети готовятся к выступлению под российскую песню", - написала Ирина.
Женщина у своей дочери Насти спросила, действительно ли выступать планируют под российскую песню. Девочка подтвердила.
Более того, оказалось, что песни включают в себя видео, где виден российский триколор.
Настя сказала тренеру, что ей это не нравится и что она не хочет танцевать под эту музыку. Но на это никто не обратил внимания, сказали, что "надо заниматься, а не смотреть на экран".
Реакция детского тренера
Конечно, женщина обратилась к тренеру за разъяснениями.
"Ищите другую песню, я не против. Других мам все устраивает", - ответил тренер Ирине.
Цимбалюк спросила у других мам из группы, а они всего-навсего сказали: "деткам нравится".
Затем киевлянка еще с одной мамой подобрала украинскую песню. Включили ее на следующей репетиции.
"Песню включают украинскую, через секунду выключают, потому что "дети не хотят под нее танцевать". Снова включают российскую песню и с тем же видео. Меня рвет на части! Понимаю, что будет скандал... Сдерживаюсь, вспоминаю, что я воспитанный человек, а вокруг дети", - добавляет Ирина.
Мамы разговаривали с тренером. Аргументы его никудышны и бессмысленны.
"Я советуюсь с детьми (детям от 4 до 6 лет), им нравится, другие мамы поддерживали выбор, украинские песни только о войне, это вообще советская песня, где мы были все вместе, все народы", - цитирует тренера Ирина.
Женщину больше всего возмущает позиция тренера и родителей "детям нравится".
По ее мнению, деткам нравится то, что им вкладывает в голову взрослый.
"А если ничего не рассказывать детям, то на следующем концерте они будут выступать с трехцветной тряпкой и петь их гимн и будет "так а что, деткам нравится", - отмечает мама Насти.
Также Ирина добавила, что песню вроде бы и сменили на украинскую, но вряд ли ее ребенок туда вернется.
Скриншот
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