В Днепре травят школьницу, мать которой просила учительницу не говорить по-русски: детали скандала
В 126-й школе города Днепра дети начали травить одноклассницу Евдокию Юхимчук из-за того, что ее мать попросила учительницу не разговаривать на русском. Девочку буквально забросали угрозами, а родители поддержали преподавательницу.
Об этой истории говорится в сюжете местного "11 канала".
Детали скандальной истории в школе
По словам Елены - матери Евдокии, буллинг шестиклассницы начала классная руководительница. Учительница проводила урок не на государственном языке. А мать девочки сделала ей замечание.
Преподавательница возмутилась и сразу начала защищаться, что это "ее родной язык" и "урок она еще не начала". После этого она удалила ребенка из конференции.
Обидевшись на замечания, педагог сразу сообщила детям, что отказывается от их класса аргументируя это тем, что Евдокия ее "довела до этого".
После этого одноклассники в соцсетях набросились на девочку.
К тому же родители в своем чате встали на защиту преподавательницы, а на Елену так же набросились.
Родители набросились на мать Евдокии (скриншот из сюжета)
Родители защищают преподавательницу (скриншот из сюжета)
Родительский чат (скриншот из сюжета)
После этого директор школы созвала спецкомиссию, однако ситуация так и не разрешилась.
Потом мать школьницы обратилась к языковому омбудсмену из-за этого нарушения учительницы, а также к органам образования и полиции.
"Школа нуждается в кардинальных изменениях в руководстве и в педагогическом составе", - заявила мама Евдокии.
Продолжение истории
Сейчас языковым скандалом занимаются представители местных органов образования. В управлении действительно утверждают, что учительница грубо нарушила законодательство.
"Общение в учебных заведениях должно происходить на государственном - украинском языке. Это независимо от того или это урок, или общение на перерывах", - сказала заместитель начальника управления образования Днепровского горсовета Светлана Клявченко.
Однако судьбу преподавательницы в управлении образования решить не могут, поскольку школы в кадровых вопросах имеют полную автономию, а эта уже скандальная школа не заинтересована в наказании ни учительницы, ни школьников, которые булили Евдокию.
"В данном случае мы должны в первую очередь думать о ребенке, о том, как ему помочь прожить этот период. В управлении образования должны сделать выводы в пределах своих полномочий", - сказала представитель семьи Юхимчук.
"Если и дальше будут пытаться "замять" конфликт, то семья вместе с юристами планирует подавать в суд", - добавила родственница Евдокии.
Реакция сети
Большинство комментаторов единолично осудили учительницу и поддержали семью Юхимчуков.
- У нас война и еще есть такие, которые защищают русский язык и считают его родным, что они делают в Украине? Чемодан - вокзал - Россия!
- Днепряне, что с вами? Неужели прилетевшие и летящие и падающие вам на головы ракеты убивают ваших родных, ничего не изменили в вашем мозгу? Если вам так важны и близки русские, то может ваше место не в Украине? Травить украиноязычного ребенка и его маму, поддерживать учительницу, которая презирает украинский язык и больше всего поддерживает Россию, - это так позорно. Хочется разговаривать на русском или не выучить украинский - разговаривайте на нем дома или с друзьями. А учитель должен разговаривать в школе на украинском языке!
- Родители учеников считают внутренним врагом украиноязычного ребенка и его родителей. Что это за школа такая?
- Интересно, целый класс детей, защищающих московский язык и фактически насаждающих его, не причастны к войне? Все их папы дома, не на фронте? Может быть, в этом причина? Иначе понимали бы, кого воспитывают. А учительница сволочь. В любом конфликте между ребенком и взрослым всегда виноват взрослый.
- Учителя школы и родители, единогласно, поддержали буллинг одноклассников по отношению к девочке. Какой кошмар! Этой Татьяне Викторовне не стыдно, что она сделала? Позор такой учительнице.
Раньше мы писали о том, что в киевском кружке дети выступают под российские песни, а родителей все устраивает.