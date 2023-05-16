В Днепре травят школьницу, мать которой просила учительницу не говорить по-русски: детали скандала

В 126-й школе города Днепра дети начали травить одноклассницу Евдокию Юхимчук из-за того, что ее мать попросила учительницу не разговаривать на русском. Девочку буквально забросали угрозами, а родители поддержали преподавательницу.

Об этой истории говорится в сюжете местного "11 канала".

Детали скандальной истории в школе

По словам Елены - матери Евдокии, буллинг шестиклассницы начала классная руководительница. Учительница проводила урок не на государственном языке. А мать девочки сделала ей замечание.

Преподавательница возмутилась и сразу начала защищаться, что это "ее родной язык" и "урок она еще не начала". После этого она удалила ребенка из конференции.

Обидевшись на замечания, педагог сразу сообщила детям, что отказывается от их класса аргументируя это тем, что Евдокия ее "довела до этого".

После этого одноклассники в соцсетях набросились на девочку.

К тому же родители в своем чате встали на защиту преподавательницы, а на Елену так же набросились.

Родители набросились на мать Евдокии (скриншот из сюжета)

Родители защищают преподавательницу (скриншот из сюжета)

Родительский чат (скриншот из сюжета)

После этого директор школы созвала спецкомиссию, однако ситуация так и не разрешилась.

Потом мать школьницы обратилась к языковому омбудсмену из-за этого нарушения учительницы, а также к органам образования и полиции.

"Школа нуждается в кардинальных изменениях в руководстве и в педагогическом составе", - заявила мама Евдокии.

Продолжение истории

Сейчас языковым скандалом занимаются представители местных органов образования. В управлении действительно утверждают, что учительница грубо нарушила законодательство.

"Общение в учебных заведениях должно происходить на государственном - украинском языке. Это независимо от того или это урок, или общение на перерывах", - сказала заместитель начальника управления образования Днепровского горсовета Светлана Клявченко.

Однако судьбу преподавательницы в управлении образования решить не могут, поскольку школы в кадровых вопросах имеют полную автономию, а эта уже скандальная школа не заинтересована в наказании ни учительницы, ни школьников, которые булили Евдокию.

"В данном случае мы должны в первую очередь думать о ребенке, о том, как ему помочь прожить этот период. В управлении образования должны сделать выводы в пределах своих полномочий", - сказала представитель семьи Юхимчук.

"Если и дальше будут пытаться "замять" конфликт, то семья вместе с юристами планирует подавать в суд", - добавила родственница Евдокии.

Реакция сети

Большинство комментаторов единолично осудили учительницу и поддержали семью Юхимчуков.