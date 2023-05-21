Цькування учениці через зауваження про мову: чим закінчилася скандальна історія у школі Дніпра

У Дніпрі спалахнув мовний скандал у школі №126 , де учні почали засипати погрозами однокласницю, чия мама зробила зауваження вчительці під час онлайн-уроку через спілкування російською мовою. Жінка скаржиться на випадок булінгу, тоді як керівництво навчального закладу говорить про простий конфлікт.

Що сталося

Мати шестикласниці Євдокії Юхимчук Олена розповіла, що почула, як перед початком дистанційного уроку з математики вчителька говорила з учнями російською мовою, хоча до педагога кілька разів зверталися українською.

Тоді жінка включилася, представилася і попросила вести урок із дотриманням законодавства, тобто державною мовою.

"Вчителька обурилася і сказала, що це її рідна мова, і вона уроку ще не почала. Тобто вчителі не розуміють закону - що це необов'язково навіть під час уроку... Зараз дистанційне навчання, тобто з першої секунди - це вже навчальний процес", - каже пані Олена.

Далі, за її словами, викладачка написала в групу у Viber, що поставить Євдокії "3" за перший семестр замість "7", тому що "нібито вона не заслуговує більше, тому що писала контрольні на трійки".

"Я вважаю, що це був булінг, шантаж моєї дитини відмітками. Діти зрозуміли це так, що треба захищати вчителя. Почали писати в загальному чаті для дітей - обговорювати це, погрожувати моїй дитині, влаштували опитування, хто за те, щоб вигнати з класу Євдокію. Одна дитина надіслала моїй дочці близько 70 повідомлень з погрозами", - розповідає жінка.

Реакція на випадок

Після цього, продовжує вона, батьки у своїй групі стали писати пропозицію перевести дівчинку до іншого класу та іншої школи. А коли випадок набув розголосу, батьківський комітет вибачився перед нею. При цьому пані Олена такі вибачення називає формальними.

Олена Юхимчук (фото: facebook.com)

Жінка повідомила про інцидент директорку школи, і в навчальному закладі провели педраду та засідання комісії з булінгу. Їх мама шестикласниці теж вважає формальними.

Також вона подала звернення до мовного омбудсмена та заяву до поліції.

Як зазначає директор школи Наталія Пешехонова, інцидент на уроці справді був, після чого учні ображали однокласницю, але батьки вже просили вибачення перед матір'ю дівчинки.

"Урок ще не почався - дитина запитала, як їм бути з тестами. Вчителька російською відповіла: "На уроці все розповім". Мама цієї дівчинки, яка перебуває на сімейному навчанні, почала говорити не зовсім приємні речі вчителю, вчитель відключила її від Зума. Через кілька хвилин вона включила дитину і почала працювати", - описує вона подію.

Директорка додала, що мама дівчинки їй дзвонила, і вона викликала вчительку, голову батьківської ради класу.

"Вчителька на емоціях сказала, що не може працювати в такому класі. Дітям це не сподобалося і вони облаяли дівчинку. Як тільки це взнала школа й батьки, вони вибачилися перед матір'ю за поведінку дітей", - розповідає пані Наталія.

Вчителька у лікарні та комісія з буллінгу

Також директорка зазначила, що після інциденту вчителька опинилася у стаціонарі лікарні. У школі ж провели батьківські збори та виховну годину для дітей, і до закладу запросили офіцера поліції, який провів розмову з мамою учня, який писав загрози.

А ще - скликали комісію з булінгу, яка факт цькування не підтвердила, бо "це було одноразово, а булінг - це багаторазово, тому вони розглядають це як конфлікт", - розповіла Пешехонова.

Дніпровська середня загальноосвітня школа №126 із поглибленим вивченням французької мови (фото: nashemisto.dp.ua)

Пізніше з'ясувалося, що директорці та вчительці оголосили догану за недотримання мовного законодавства, про що розповіла начальник відділу освітньої діяльності управління освіти департаменту гуманітарної політики міської ради Дніпра Людмила Кошман.

Вона резюмувала, що факт булінгу не підтвердився, що також підтверджено поліцією, і випадок характеризується як конфлікт.