Какие вузы и школы Украины нарушали языковой закон: годовой отчет омбудсмена

В Украине во время отражения полномасштабной военной агрессии РФ заметили улучшение ситуации с соблюдением норм языкового закона. В частности в сфере образования на четверть уменьшилось количество жалоб относительно нарушения функционирования государственного языка.

Такие данные представлены в новом отчете языкового омбудсмена по итогам 2022 года.

Как отмечается в документе, 2022-й был "годом вызовов" для государственной языковой политики и вовлеченных в ее реализацию институтов, но в то же время он "стал и временем новых возможностей".

"Впервые в истории независимости украинское общество настолько единодушно поддержало необходимость усиления позиций государственного языка", - обращают внимание у Тараса Креминя.

В секретариате Уполномоченного Верховной Рады по защите государственного языка в третьем годовом отчете проанализировали соблюдение языкового закона в образовании, культуре, науке и других областях во время военного положения.

В документе говорится, что украинское образование в 2022-м имело "как большие достижения, связанные с мощным импульсом "самоукраинизации" общества, так и значительные проблемы и потери, вызванные войной".

Что касается фактов нарушения языкового закона в учреждениях образования, то в минувшем году к омбудсмену поступило 117 обращений граждан по этому поводу, что меньше на 25%, чем в 2021 году.

Было проведено 17 проверок применения госязыка. Выяснилось, что проблемы возникали не только с русским языком преподавания, но также и с венгерским (в частности, это было зафиксировано отделом по вопросам образования Береговской РГА на Закарпатье).

В каких школах нарушался закон о языке

Специализированная общеобразовательная школа № 1 имени А.В.Суворова I-III степеней с углубленным изучением английского языка Измаила Измаильского района Одесской области.

Гимназия №267 в Киеве.

Коммунальное заведение "Лицей информационных технологий" Каменского городского совета в Днепропетровской области.

Коммунальное учебное заведение "Средняя школа № 132" в Днепре.

Общеобразовательная школа №3 города Белгород-Днестровского Одесской области.

В Береговском районе на Закарпатье 37 школ не образовали ни одного класса с обучением на госязыке.

В Виноградовской общеобразовательной школе I-III ступеней №3 имени Жигмонда Перени в Закарпатской области преподавание всех предметов осуществляется по "билингвистическому принципу": предметы преподаются одновременно на двух языках: 70% - на венгерском, 30% - на украинском.

В каких вузах фиксировали нарушения

Всего языковой омбудсмен в 2022 году получил 44 обращения о нарушении языкового закона в высших учебных заведениях, что составляет около 40% всех обращений, касающихся сферы образования.

Больше всего жалоб поступало из Харькова (16), Киева (10), Одессы (5). Среди вузов-нарушителей:

Национальный университет "Одесская морская академия".

Национальный университет здравоохранения Украины имени П.Л.Шупика;

Киевский профессиональный колледж связи.

Международный научно-технический университет имени Академика Юрия Бугая (Киев).

Национальный авиационный университет в Киеве.

Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина.

Детско-юношеская спортивная школа №5 в Киеве.

В учебных заведениях Украины хотят меньше учить русский язык

У языкового омбудсмена также отметили, что в 2022 году, на фоне широкомасштабной военной агрессии РФ, было замечено кардинальное сокращение количества заведений, классов и учеников, изучающих русский язык.

Учитывая тенденцию отторжения из обихода языка государства-террориста, что приобрела общеукраинский масштаб, Тарас Креминь предложил начиная с нового учебного года изъять из изучения в школах предмет "русский язык" и заменить его другими предметами.

"Эта инициатива была одобрительно воспринята всеми участниками образовательного процесса. К концу года осталось только 3 950 школьников, которые изучали русский язык как отдельный предмет только в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Харьковской областях", - говорится в отчете.