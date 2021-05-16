Циклон несе в Україну грози і похолодання: де і коли погіршиться погода

Погода в Україні вже у понеділок, 17 травня, сильно погіршиться. Так, завтра на країну насунеться циклон, який принесе дощі, часом грози і зниження температури повітря.

Про це розповіла в своєму Facebook відома синоптик Наталія Діденко, опублікувавши карти погоди.

"Поки більшість українців насолоджуються теплою сонячною неділею, атмосфера вже трудиться", - написала Діденко.

За її словами, вдень 17 травня опади найбільш ймовірні у північних, центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині.

Східна частина та більшість західних областей у понеділок потраплять у переважно суху погоду.



Похолодання найбільше торкнеться смуги від Київщини до Одещини (зелена смуга на карті нижче).



Температура повітря коливатиметься вдень у межах +17...+22 градусів.

А ось у східній частині, на півдні, окрім Одещини, на Дніпропетровщині та Сумщині ще побуде літо - +23...+29 градусів.

У Києві 17 травня теж трохи похолодає.

"Кияни! Насолоджуйтесь чудовим сьогоднішнім днем, бо завтра буде дощ і невелике похолодання, вдень десь +18...+20 градусів. Так що сьогодні сачки в руки - і за метеликами. І не забудьте якусь панамку на голову - сонце!" - додала синоптик.