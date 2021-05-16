ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Циклон несет в Украину грозы и похолодание: где и когда ухудшится погода

Новина українською →
Воскресенье 16 мая 2021 13:48
Циклон несет в Украину грозы и похолодание: где и когда ухудшится погода Коллаж РБК-Украина: погода в понедельник, 17 мая, ухудшится
Автор: Дмитрий Войналович

Погода в Украине уже в понедельник, 17 мая, сильно ухудшится. Так, завтра на страну надвинется циклон, который принесет дожди, временами грозы и снижение температуры воздуха.

Об этом рассказала в своем Facebook известная синоптик Наталья Диденко, опубликовав карты погоды.

"Пока большинство украинцев наслаждаются теплым солнечным воскресеньем, атмосфера уже трудится", - написала Диденко.

По ее словам, днем 17 мая осадки наиболее вероятны в северных, центральных областях, а также в Одесской и Николаевской областях.

Восточная часть и большинство западных областей в понедельник попадут в основном сухую погоду.

Циклон несет в Украину грозы и похолодание: где и когда ухудшится погода


Похолодание больше всего коснется полосы от Киевской до Одесской области (зеленая полоса на карте ниже).

Циклон несет в Украину грозы и похолодание: где и когда ухудшится погода


Температура воздуха будет колебаться днем в пределах +17...+22 градусов.

А вот в восточной части, на юге, кроме Одесской области, в Днепропетровской и Сумской областях еще побудет лето - + 23...+29 градусов.

В Киеве 17 мая тоже немного похолодает.

"Киевляне! Наслаждайтесь замечательным сегодняшним днем, потому что завтра будет дождь и небольшое похолодание, днем где-то +18...+20 градусов. Так что сегодня сачки в руки - и за бабочками. И не забудьте какую-нибудь панамку на голову - солнце!" - добавила синоптик.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца мая.

Тем временем спасатели предупреждают про опасность на "диких" водоемах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Погода
LITE
Показательные маркеры: эндокринолог рассказала, как проверить состояние печени
Показательные маркеры: эндокринолог рассказала, как проверить состояние печени