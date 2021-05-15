Вчора в Україні потонули три людини. Рятувальники попереджають про небезпеку на "диких" водоймах
Фото: в травні на водоймах потонули 43 люддини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Протягом 14 травня в Україні дістали з водойм трьох потопельників. Один з них - 13-річний підліток.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
Смертельні випадки зафіксували у Вінницькій, Миколаївській та Київській областях.
Рятувальники наголошують, що найбільша кількість трагічних випадків фіксується саме на таких "диких" місцях відпочинку.
Вього з початку травня з води вилучили вже 43 потопельники, з яких троє дітей.
Рятувальники нагадують, під час відпочинку біля води заборонено:
- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
- вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
- стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;
- купатися наодинці;
- використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.
- плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
- вживати спиртні напої до та під час купання;
- підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
- допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
- подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
- дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
- купання дітей без супроводу дорослих.
Раніше повідомлялося, що в Україні оголошений надвичайний рівень пожежної небезпеки. Він утримуватиметься протягом 14-16 травня.
Нагадаємо, синоптики прогнозують нестійку погоду в Україні на вихідні. Подекуди очікуються походоладання та короткочасні дощі з грозами.