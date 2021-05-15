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На Україну насуваються сильні зливи: які області затопить

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Субота 15 травня 2021 20:40
На Україну насуваються сильні зливи: які області затопить Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе сильні дощі
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні сильно зіпсується через дощі, які нагрянуть у неділю, 16 травня. Де саме очікуються опади - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це нас розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

Так, потужні опади завтра очікуються на заході України і в Криму. У південній частині синоптики прогнозують хмарність і невеликий дощ. На інших територіях - без опадів.

Температура в цей день найнижчою очікується на заході - від +17 до +21 градуса, на півночі, в центрі та Одеській області +23+27, а на півдні та сході від +24 до +29 тепла. Вночі по країні від +8 до +13 градусів.

У Києві 16 травня опади малоймовірні, вдень +23+25, вночі від +11 до +13 градусів.

На Україну насуваються сильні зливи: які області затопить

Скрін: Погода в Україні принесе дощі 16 травня (meteo.gov.ua)

Зазначимо, що синоптики Gismeteo не виключають ймовірність дощу в Києві вдень, 16 травня. Дощовим і з похолоданням буде також понеділок, 17-е число.

На Україну насуваються сильні зливи: які області затопить

Скрін: Погода в Києві 16-17 травня (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики попередили українців про те, що погода може принести сюрприз у вигляді нічних заморозків в травні.

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