Зливи з грозами та чергове похолодання: синоптики дали прогноз до кінця травня

Погода в Україні до кінця травня готує нам період значних опадів у вигляді дощів, іноді сильних злив і гроз. Також очікуються температурні "гойдалки" з відносним - як для останнього місяця весни - похолоданням у певні дні.

Погода до кінця травня в різних облцентрах України

У Києва після сонячної та теплої неділі, 16 травня, з температурою вдень під +23 градуси, вже з початку наступного тижня почнеться дощова похмура погода. З 17 по 20 числа будуть сильні дощі та грози, потім з 21 по 23 травня - хмарно, і з 24-го знову повернуться опади. Стовпчики термометрів в період з 17 по 24 травня включно коливатимуться в межах +15... +18 градусів, потім до кінця місяця очікується близько +19... 22 градусів.

У Львові з 16 травня і до кінця місяця - опади практично щодня: грози, зливи і дощі. Похолодання випаде на вівторок, 18 травня, коли стовпчики термометрів опустяться вдень до +14 градусів, потім до суботи, 22-го, знизяться ще до +13 градусів, а останній тиждень травня температура повітря коливатиметься в межах +18... +20 градусів.

У Харкові сонячні дні випадуть тільки на 16 і на 27 травня, а в інші дні - дощі, причому в період 19, 21-24 і 28-го буде лити "як з відра". Якщо наступний тиждень почнеться температурою повітря до +27 градусів, то вже з наступного дня стовпчики термометрів будуть опускатися, і до вихідних 22-23 травня досягнуть +15 градусів, після чого знову почнуться підніматися до +25 градусів до останніх вихідних весни.

В Одесі до кінця травня дощова погода чергуватиметься рідкісними ясними днями та мінливою хмарністю. Опади прогнозуються: 17-18, 20-21, 23, 27 і 29-го. Значних стрибків температури повітря в Південній Пальмірі не передбачається - стовпчики термометрів в денний час коливатимуться між +16 і +21 градусами.

У Дніпрі ясні та сонячні дні в період до кінця травня можна перерахувати на пальцях однієї руки, а ось опадів, які почнуться з понеділка, буде багато. Найхолоднішою і мокрою датою в ці два тижні буде 22 число, коли очікується потужна злива з грозою і до +16 градусів. Але в цілому, незважаючи на дощі, стовпчики термометрів до літа будуть показувати близько +19... +26 градусів.

У Херсоні з 16 по 18 травня - дощі, а 17-го прогнозується сильна злива з грозою, температура повітря почне опускатися до +19 градусів. 19 травня буде сонячний день, після якого знову почнуться опади, а стовпчики термометрів знизяться до +17 градусів. Останній тиждень літа очікується переважно дощовий, але температура стане підвищуватися до +23 градусів до вихідних.

У Чернігові у неділю, 16 травня, буде тепло і сонячно, але вже з початку наступного тижня і до кінця місяця прогнозуються опади і похмура погода. Зливи з грозами очікуються 18-19 і 24-го. Найхолоднішими датами стануть 20 і 24 травня - з температурою вдень до +16 градусів. В інші дні стовпчики термометрів в середньому будуть показувати близько +18... +21 градус.

У Хмельницькому до кінця місяця - опади, часом досить значні. Так, зливи з грозами синоптики прогнозують 18-19 травня, а "просто" сильні дощі - 23, 25-26 травня. Найхолоднішим днем в зазначений період стане 23 число з температурою до +14 градусів. В інший час температура повітря буде коливатися в межах +16... +23 градусів.

У Запоріжжі сонячних днів теж буде зовсім не багато - всього три: це 16, 25-26 травня, коли стовпчики термометрів покажуть +26, +22 і +25 градусів відповідно. В цілому ж температура повітря до кінця місяця буде коливатися в межах близько +19... +23 градусів, але ось 22 травня опуститься до +16 градусів, і це стане найхолоднішою датою. Сильні зливи з грозою очікуються 20, 22 і 24 травня, а в інші дні - дощі або похмура погода.