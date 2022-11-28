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Эти варианты перекусов будут идеальны при долгом блэкауте

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Понедельник 28 ноября 2022 12:58
Эти варианты перекусов будут идеальны при долгом блэкауте Фото: Лаваш с начинкой послужит отличным перекусом при блекауте (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Во время войны украинцы сталкиваются с частыми воздушными тревогами, которыми нельзя пренебрегать. И порой в бомбоубежищах нужно провести не один час. Мы должны есть и поддерживать организм, даже в таких условиях.

Диетолог Светлана Фус сообщила, что одним из вариантов быстрого перекуса может быть лаваш с начинкой.

Какие начинки могут быть в лаваше

Начинкой для лаваша должны стать продукты, которые можно приготовить, нарезать и хранить в холодильнике в качестве заготовок: ⁣ ⁣ ⠀ ⁣⁣

  • вареное куриное или индюшиное филе; ⁣ ⁣ ⠀
  • нежирные твердые сыры; ⁣ ⁣
  • обезжиренный сыр;⁣⁣⠀
  • жареные грибы; ⁣ ⁣
  • овощи;
  • ⁣⁣любая зелень; ⁣ ⁣ ⠀
  • рыба (особенно филе из нежирных сортов); ⁣ ⁣
  • хумус; ⁣ ⁣
  • маринованный лук;⁣⁣
  • чеснок (немного); ⁣ ⁣ ⠀

Варианты перекусов

Фус предложила варианты начинок для лаваша. Это могут быть:

  • Творог + зелень + чеснок.
  • Курица + листья салата + помидор + дижонская горчица.⁣⁣⠀
  • Рыба + свежий огурец + зелень, + несколько капель лимонного сока.⁣⁣⠀
  • Консервированный тунец в собственном соке + листья салата + свежий огурец + помидор + болгарский перец.⁣⁣⠀
  • Сливочный сыр (нежирный) + курица/индейка+ зубчик чеснока ⁣ ⁣ ⠀
  • Творог + банан.

В качестве специй в начинке лучше использовать молотый черный перец и соль. В начинку лучше добавлять растительное масло, например оливковое.

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