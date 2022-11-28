Эти варианты перекусов будут идеальны при долгом блэкауте
Во время войны украинцы сталкиваются с частыми воздушными тревогами, которыми нельзя пренебрегать. И порой в бомбоубежищах нужно провести не один час. Мы должны есть и поддерживать организм, даже в таких условиях.
Диетолог Светлана Фус сообщила, что одним из вариантов быстрого перекуса может быть лаваш с начинкой.
Какие начинки могут быть в лаваше
Начинкой для лаваша должны стать продукты, которые можно приготовить, нарезать и хранить в холодильнике в качестве заготовок: ⠀
- вареное куриное или индюшиное филе; ⠀
- нежирные твердые сыры;
- обезжиренный сыр;⠀
- жареные грибы;
- овощи;
- любая зелень; ⠀
- рыба (особенно филе из нежирных сортов);
- хумус;
- маринованный лук;
- чеснок (немного); ⠀
Варианты перекусов
Фус предложила варианты начинок для лаваша. Это могут быть:
- Творог + зелень + чеснок.
- Курица + листья салата + помидор + дижонская горчица.⠀
- Рыба + свежий огурец + зелень, + несколько капель лимонного сока.⠀
- Консервированный тунец в собственном соке + листья салата + свежий огурец + помидор + болгарский перец.⠀
- Сливочный сыр (нежирный) + курица/индейка+ зубчик чеснока ⠀
- Творог + банан.
В качестве специй в начинке лучше использовать молотый черный перец и соль. В начинку лучше добавлять растительное масло, например оливковое.
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