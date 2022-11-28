Эти варианты перекусов будут идеальны при долгом блэкауте

Во время войны украинцы сталкиваются с частыми воздушными тревогами, которыми нельзя пренебрегать. И порой в бомбоубежищах нужно провести не один час. Мы должны есть и поддерживать организм, даже в таких условиях.

Диетолог Светлана Фус сообщила , что одним из вариантов быстрого перекуса может быть лаваш с начинкой.

Какие начинки могут быть в лаваше

Начинкой для лаваша должны стать продукты, которые можно приготовить, нарезать и хранить в холодильнике в качестве заготовок: ⁣ ⁣ ⠀ ⁣⁣

вареное куриное или индюшиное филе; ⁣ ⁣ ⠀

нежирные твердые сыры; ⁣ ⁣

обезжиренный сыр;⁣⁣⠀

жареные грибы; ⁣ ⁣

овощи;

⁣⁣любая зелень; ⁣ ⁣ ⠀

рыба (особенно филе из нежирных сортов); ⁣ ⁣

хумус; ⁣ ⁣

маринованный лук;⁣⁣

чеснок (немного); ⁣ ⁣ ⠀

Варианты перекусов

Фус предложила варианты начинок для лаваша. Это могут быть:

Творог + зелень + чеснок.

Курица + листья салата + помидор + дижонская горчица.⁣⁣⠀

Рыба + свежий огурец + зелень, + несколько капель лимонного сока.⁣⁣⠀

Консервированный тунец в собственном соке + листья салата + свежий огурец + помидор + болгарский перец.⁣⁣⠀

Сливочный сыр (нежирный) + курица/индейка+ зубчик чеснока ⁣ ⁣ ⠀

Творог + банан.

В качестве специй в начинке лучше использовать молотый черный перец и соль. В начинку лучше добавлять растительное масло, например оливковое.