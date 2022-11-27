В песке или пергаменте: как хранить свеклу, чтобы она надолго осталась свежей

Накануне зимы все больше украинцев задумываются, как правильно хранить свеклу, чтобы та осталась максимально долго свежей. Есть несколько простых способов, благодаря которым корнеплоды не теряют свежести вплоть до весны.

При каких условиях следует хранить свеклу в погребе и квартире, читайте в материале Styler.

Подготовьте корнеплоды к зиме

Долго сохраняются только сухие и здоровые плоды. Поэтому прежде всего нужно проверить, хорошо ли высохли корнеплоды после сбора урожая. После этого осмотрите каждую свеклу нет ли повреждений, или гнили. Важно также полностью удалить ботву. Сделайте это осторожно обрезая, но ни в коем случае не обламывая их. После этих процедур можно закладывать свеклу на хранение.

Как хранить свеклу в погребе?

Лучше всего свеклу хранить в погребе, поскольку там темно и прохладно. В частности, следует применить любой из перечисленных способов:

Засыпьте свеклу сухим песком . Он не позволит влаге добраться до корнеплодов, предотвратит испарение полезной влаги из самой свеклы, а также будет бороться с возникновением плесени. Песок можно заменить сухим торфом, или древесной стружкой.

. Он не позволит влаге добраться до корнеплодов, предотвратит испарение полезной влаги из самой свеклы, а также будет бороться с возникновением плесени. Песок можно заменить сухим торфом, или древесной стружкой. Сложите свеклу в деревянные ящики . Большие плоды следует складывать сверху, потому что они хуже сохраняются, чем мелкие.

. Большие плоды следует складывать сверху, потому что они хуже сохраняются, чем мелкие. Поместите свеклу в большие полиэтиленовые пакеты. Расфасуйте их примерно по 35-45 кг. свеклы, но ни в коем случае не закрывайте мешки, иначе образуется парниковый эффект.

Как хранить свеклу в квартире?

Свекла также может неплохо храниться в квартире, если соблюдать следующие правила. А именно: