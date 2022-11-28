Ці варіанти перекусів будуть ідеальні при довгому блекауті

Під час війни українці стикаються з частими повітряними тривогами, якими не можна нехтувати. І часом у бомбосховищах потрібно провести не одну годину. Ми повинні їсти та підтримувати організм, навіть у таких умовах.

Дієтолог Світлана Фус повідомила , що одним із варіантів швидкого перекусу може бути лаваш з начинкою.

Які начинки можуть бути в лаваші

Начинкою для лаваша повинні стати продукти, які можна приготувати, нарізати та зберігати в холодильнику як заготовки: ⁣ ⁣ ⠀ ⁣⁣

варене куряче або індиче філе; ⁣ ⁣ ⠀

нежирні тверді сири; ⁣ ⁣

знежирений сир;⁣⁣⠀

смажені гриби; ⁣ ⁣

овочі;

⁣⁣будь-яка зелень; ⁣ ⁣ ⠀

риба (особливо філе із нежирних сортів); ⁣ ⁣

хумус; ⁣ ⁣

маринована цибуля;⁣⁣

часник (трохи); ⁣ ⁣ ⠀

Варіанти перекушування

Фус запропонувала варіанти начинок для лаваша. Це можуть бути:

Сир + зелень + часник.

Курка+листя салату+помідор+діжонська гірчиця.⁣⁣⠀

Риба + свіжий огірок + зелень + кілька крапель лимонного соку.

Консервований тунець у власному соку + листя салату + свіжий огірок + помідор + болгарський перець.

Вершковий сир (нежирний) + курка/індичка + зубчик часнику ⁣ ⁣ ⠀

Сир+банан.

У якості спеції в начинці краще використовувати мелений чорний перець і сіль. У начинку краще додавати олію, наприклад оливкову.