Ці варіанти перекусів будуть ідеальні при довгому блекауті
Під час війни українці стикаються з частими повітряними тривогами, якими не можна нехтувати. І часом у бомбосховищах потрібно провести не одну годину. Ми повинні їсти та підтримувати організм, навіть у таких умовах.
Дієтолог Світлана Фус повідомила, що одним із варіантів швидкого перекусу може бути лаваш з начинкою.
Які начинки можуть бути в лаваші
Начинкою для лаваша повинні стати продукти, які можна приготувати, нарізати та зберігати в холодильнику як заготовки: ⠀
- варене куряче або індиче філе; ⠀
- нежирні тверді сири;
- знежирений сир;⠀
- смажені гриби;
- овочі;
- будь-яка зелень; ⠀
- риба (особливо філе із нежирних сортів);
- хумус;
- маринована цибуля;
- часник (трохи); ⠀
Варіанти перекушування
Фус запропонувала варіанти начинок для лаваша. Це можуть бути:
- Сир + зелень + часник.
- Курка+листя салату+помідор+діжонська гірчиця.⠀
- Риба + свіжий огірок + зелень + кілька крапель лимонного соку.
- Консервований тунець у власному соку + листя салату + свіжий огірок + помідор + болгарський перець.
- Вершковий сир (нежирний) + курка/індичка + зубчик часнику ⠀
- Сир+банан.
У якості спеції в начинці краще використовувати мелений чорний перець і сіль. У начинку краще додавати олію, наприклад оливкову.
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