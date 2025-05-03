Как стильно носить тренч и кожаную куртку весной 2025: примеры от бывшей Остапчука
Модные тренды весны 2025 предлагают смелое сочетание классики и современного стиля. Кожаная куртка и тренч - две ключевые вещи, которые легко можно комбинировать для создания элегантных и практичных образов в прохладные дни.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем их носит бывшая жена Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк.
Образ с тренчем
Кристина Горняк показала стильный образ, где главным элементом является классический бежевый тренч, небрежно накинутый на плечи. Под него она надела белую рубашку и коричневую кожаную мини-юбку.
Образ дополняют черные замшевые ботильоны на каблуке-рюмочке, которые визуально удлиняют ноги. Завершить стильный лук блогерша решила массивным золотым украшением на шее, а также брендовой сумкой.
Кристина Горняк показала модный тренч (фото: instagram.com/kristygor)
С чем еще носить тренч весной 2025
С яркими цветами и смелыми принтами
Надевайте бежевый тренч с ярко-розовым платьем, желтыми брюками или блузкой с цветочным принтом. Такое сочетание придаст образу свежести и энергии.
С денимом
Джинсы, джинсовые юбки или рубашки отлично сочетаются с тренчем, создавая расслабленные и стильные кэжуал-образы. Добавьте сюда удобные кроссовки или лоферы – и вы готовы к прогулкам по городу.
С элегантными платьями
Тренч прекрасно дополнит и женственный образ. Наденьте его поверх легкого шелкового платья, плиссированной юбки или юбки-карандаш. Подборы или элегантные балетки завершат изысканный вид.
Со спортивным стилем
Неожиданно, но тренч может гармонично смотреться и со спортивной одеждой! Попытайтесь соединить его с худыми, спортивными брюками или леггинсами и кроссовками. Такой микс стилей сейчас очень актуален.
С аксессуарами
Не забывайте о деталях! Добавьте к тренчу яркий шарф, стильную сумку, интересный пояс, который подчеркнет талию, или солнцезащитные очки.
Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Образ с кожаной курткой
Для второго образа Горняк выбрала широкие голубые джинсы с высокой посадкой, которые сейчас очень актуальны. Их свободный крой подчеркивает непринужденность стиля.
Верхняя часть лука состоит из белой футболки, поверх которой накинута черная кожаная куртка-косуха с контрастной строчкой и объемными плечами. Эта куртка придает образу дерзости и характера.
Кристина Горняк задает тренды (фото: instagram.com/kristygor)
Дополнить модный лук Кристина Горняк решила белыми туфлями-лодочками с прозрачными вставками и небольшим каблуком. Завершить его она решила солнцезащитными очками в стильной оправе.
Отметим, что этот образ выглядит гармонично благодаря сочетанию разных стилей: расслабленного денима, бунтарской кожаной куртки и элегантных туфель. Это отражает современные тенденции моды, в которых ценится комфорт и индивидуальность.
Кристина Горняк показала модную кожаную куртку (фото: instagram.com/kristygor)
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