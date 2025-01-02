Эти салаты нельзя есть на второй день новогодних праздников, потому что они станут ядом

Новогодняя ночь - это всегда большое застолье с многообразием блюд, но стоит быть внимательным к тому, что остается после празднования. Некоторые салаты могут стать опасными для здоровья уже на следующий день.

РБК-Украина (проект Styler) напоминает список салатов, которые необходимо выбросить, если они постояли два дня.

Салаты с майонезом

Майонез быстро теряет свои качества после нескольких часов при комнатной температуре.

Готовые салаты с мясом, грибами, рыбой, яйцами, сыром, морепродуктами можно держать в холодильнике не более 6 часов, на столе - не более 2-х. Это касается всех салатов, заправленных майонезом. Такие салаты - это еда на один вечер, поэтому их следует съесть как можно быстрее, пока в них не начали размножаться бактерии.

Салаты с рыбой и морепродуктами

Рыбные блюда или те, что содержат морепродукты, быстро портятся. Употребление таких салатов позавчерашними может стать причиной отравлений.

Салаты с сыром и сливочными заправками

Такие блюда нельзя есть после 12 часов после приготовления, даже если они были в холодильнике.

Сколько времени можно хранить салаты, заправленные маслом?

Салаты, заправленные маслом, имеют несколько более долгий срок хранения по сравнению с другими видами заправок. Однако это зависит от состава ингредиентов.

Например, салат "Цезарь" можно хранить до двух суток. Однако из-за наличия сухариков и листьев салата лучше употребить его в течение первого дня. Иначе сухарики размякнут, а листья потеряют свежесть, завянут или даже почернеют.

Если салат содержит более устойчивые ингредиенты, такие как огурцы, лук или помидоры, и заправлен чистым маслом, его можно хранить в холодильнике до 2-3 дней. Однако вкусовые качества от этого ухудшаются: ингредиенты выделяют сок, из-за чего блюдо теряет ощущение свежести.

Эксперты советуют: если вы хотите хранить салат длительное время, лучше не смешивать все ингредиенты сразу.

Нарезанные и разложенные отдельно в герметичные контейнеры продукты могут храниться в холодильнике 3-4 дня. Перед подачей их следует смешать и заправить маслом или соусом непосредственно перед употреблением.