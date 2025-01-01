Сколько можно хранить холодец в холодильнике и морозилке

Холодец - популярное блюдо украинской кухни к различным праздникам. Многие готовят холодец к Новому году, а потом хранят в холодильнике. Но сроки хранения холодца не слишком длительные.

О том, как долго можно хранить холодец в холодильнике, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Сколько можно хранить холодец в холодильнике

В зависимости от ингредиентов, сроки хранения холодца будут отличаться. Например, в заведениях общественного питания холодец хранят в холодильнике до 24 часов, а некоторые не рекомендуют употреблять холодец после 12 часов хранения.

Впрочем, жирное мясо не только делает бульон вкусным, но и создает защитную пленку на поверхность холодца - ее рекомендуют снять перед употреблением блюда.

Жирный холодец домашнего приготовления может сохранить свои свойства в течение 3-4 дней. Но при подготовке холодца к хранению необходимо придерживаться следующего:

после приготовления холодец не хранят при комнатной температуре - час пребывания в теплом месте уменьшает срок годности минимум на сутки

из посуды, в которой хранится холодец, не едят

тара чистая и герметичная

в холодильнике стабильная низкая температура

блюдо не содержит термически необработанных овощей

Овощи и зелень, которые часто добавляются к холодцу, уменьшают срок хранения примерно на сутки. Исключение - измельченный сырой хрен, который является естественным консервантом. В этом случае срок хранения блюда может увеличиться на сутки.

Помните, если из холодца начала отходить вода, это означает, что блюдо начало портиться. Также, если оставить такой холодец в теплом помещении, от него будет исходить неприятный запах.

Другими признаками испорченного холодца является изменение консистенции и цвета, а также появление плесени. Такое блюдо следует немедленно выбросить.

Сколько можно хранить холодец в морозилке

Замораживание продлевает срок хранения холодца. Благодаря этому способу, блюдо можно хранить в течение 1-2 месяцев.

Впрочем, чем дольше хранился холодец до замораживания, тем короче срок его годности. Чтобы использовать холодец для приготовления бульона, а также борщей и супов, продукт необходимо разморозить и прокипятить.

Но замораживание может изменить консистенцию и вкусовые качества блюда. Также, как и многие продукты, холодец нельзя замораживать повторно.