Как долго можно хранить вареный картофель: вот, что надо знать

Вареный картофель и его разновидность, пюре - популярные гарниры в Украине к различным мясным блюдам. Впрочем, хотя можно некоторое время хранить вареный картофель в холодильнике, блюдо довольно быстро может потерять не только вкус, но и пользу.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как долго можно хранить вареный картофель и как это правильно делать.

Как долго можно хранить вареный картофель

Как отмечает Министерство сельского хозяйства США, вареный картофель и другие вареные овощи можно безопасно хранить в холодильнике от 3 до 4 дней.

В частности, в течение этого времени можно хранить вареную картошку и картофель пюре. Столько же можно хранить запеченный картофель. А вот сырой, но почищенный картофель может храниться в холодильнике в течение 24 часов.

Впрочем, продолжительность хранения картофеля зависят не только от его состояния, но и от внешних условий.

Несмотря на то, что в холодильнике готовый картофель может пролежать до 4 дней, при комнатной температуре готовый картофель испортится уже через 2 часа. Даже если блюдо не будет иметь выразительных признаков порчи, не стоит рисковать употреблять его в пищу.

Как хранить вареный картофель

Чтобы вареный картофель сохранил полезные свойства, оставаясь безопасным для употребления и вкусным, переложите его в неглубокие чистые герметичные контейнеры.

Чтобы вареный картофель не испортился, важно охлаждать блюдо не дольше, чем в течение 2 часов после приготовления. Не следует ставить теплый картофель в холодильник - это приведет к образованию конденсата и развитию бактерий, поэтому блюдо может испортиться быстрее.

Как хранить вареный картофель (иллюстративное фото: Freepik)

Стоит отметить, что вареный картофель и картофельное пюре нельзя хранить в металлической посуде. Металл может вступать в реакцию с кислотами, которые содержатся в картофеле, что негативно влияет на вкус и качество блюда.

Вареный картофель следует хранить в холодильнике при температуре 4 градуса или ниже. Не стоит ставить контейнер на полку с самой высокой температурой или в дверцу, где условия температурные условия нестабильны.

Признаки испорченного вареного картофеля

Определить, что картофель испортился, иногда бывает сложно. Обычно, испорченный вареный картофель имеет резкий запах или видимую плесень, что является самыми распространенными признаками порчи.

Однако в других случаях эта пища может содержать вредные бактерии без каких-либо заметных признаков. После приготовления картофель является пищей с высоким риском развития бактерий, которые могут вызвать пищевое отравление.

Это связано с тем, что блюдо содержит много влаги, слегка кислое и содержит немного белка, становясь идеальной питательной средой для микроорганизмов.

Поэтому лучше всего есть его в течение 3-4 дней после приготовления и всегда подогревать до 74 градусов, чтобы уничтожить бактерии, которые могли образоваться.

Впрочем, если картофель хранился неправильно, или есть сомнения относительно его свежести несмотря на короткий срок хранения - не стоит рисковать и употреблять такой продукт в пищу.