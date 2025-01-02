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Ці салати не можна їсти на другий день новорічних свят, бо вони стануть отрутою

Четвер 02 січня 2025 08:44
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Ці салати не можна їсти на другий день новорічних свят, бо вони стануть отрутою Фото: Які салати не можна їсти на другий день після свята (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Новорічна ніч - це завжди велике застілля з різноманіттям страв, але варто бути уважним до того, що залишається після святкування. Деякі салати можуть стати небезпечними для здоров’я вже на наступний день.

РБК-Україна (проект Styler) нагадує список салатів, які необхідно викинути, якщо вони постояли два дні.

Салати з майонезом

Майонез швидко втрачає свої якості після кількох годин при кімнатній температурі.

Готові салати з м'ясом, грибами, рибою, яйцями, сиром, морепродуктами можна тримати у холодильнику не більше 6 годин, на столі - не більше 2-х. Це стосується всіх салатів, заправлених майонезом. Такі салати - це їжа на один вечір, тому їх слід з'їсти якнайшвидше, поки в них не почали розмножуватися бактерії.

Салати з рибою та морепродуктами

Рибні страви або ті, що містять морепродукти, швидко псуються. Вживання таких салатів позавчорашніми може стати причиною отруєнь.

Салати з сиром та вершковими заправками

Такі страви не можна їсти після 12 годин після приготування, навіть якщо вони були в холодильнику.

Скільки часу можна зберігати салати, заправлені олією?

Салати, заправлені олією, мають дещо довший термін зберігання, порівняно з іншими видами заправок. Однак це залежить від складу інгредієнтів.

Наприклад, салат "Цезар" можна зберігати до двох діб. Проте через наявність сухариків і листя салату краще спожити його протягом першого дня. Інакше сухарики розм'якнуть, а листя втратить свіжість, зів'яне або навіть почорніє.

Якщо салат містить більш стійкі інгредієнти, такі як огірки, цибуля чи помідори, і заправлений чистою олією, його можна зберігати в холодильнику до 2–3 днів. Однак смакові якості від цього погіршуються: інгредієнти виділяють сік, через що страва втрачає відчуття свіжості.

Експерти радять: якщо ви хочете зберігати салат тривалий час, краще не змішувати всі інгредієнти одразу.

Нарізані й розкладені окремо в герметичні контейнери продукти можуть зберігатися в холодильнику 3-4 дні. Перед подачею їх слід змішати й заправити олією чи соусом безпосередньо перед вживанням.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: NTA, Ukr.Media, "Інформатор".

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