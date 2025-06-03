Apple завершает цикл iOS 18: что войдет в финальное обновление 18.6 и когда ждать релиз
С момента выхода iOS 18.5 прошло уже три недели, однако Apple до сих пор не выпустила первую бета-версию iOS 18.6.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный ресурс MacRumors рассказывает, что известно об iOS 18.6 и когда ожидается ее выход.
Когда ждать iOS 18.6
По данным инсайдеров, инженеры Apple начали внутреннее тестирование iOS 18.6 еще в конце марта. Однако точные сроки появления первой бета-версии остаются неясными. Если посмотреть на историю предыдущих релизов:
- iOS 13.6, 14.6, 15.6 и 16.6 получали бета-версии до проведения конференции WWDC
- а вот iOS 17.6 - только спустя неделю после мероприятия.
Таким образом, iOS 18.6 вполне может повторить сценарий прошлого года - и быть представленной уже после WWDC 2025. Предполагается, что публичный релиз состоится к середине июля.
Что нового будет в iOS 18.6
По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, в iOS 18.6 появится поддержка Apple Intelligence в Китае. При этом, как сообщается, некоторые функции будут работать на базе локальных ИИ-сервисов, в частности - Alibaba и Baidu.
Кроме этого, обновление, скорее всего, принесет с собой исправления ошибок и обновления безопасности. На радикальные изменения рассчитывать не стоит - iOS 18.6, скорее всего, станет последним мелким апдейтом перед запуском новой операционной системы.
А что с iOS 26?
На WWDC 2025, которая пройдет уже на следующей неделе, Apple, по слухам, представит сразу iOS 26 вместо ожидаемой iOS 19. Это связано с новым подходом компании к нумерации программных версий. Первая бета новой ОС для разработчиков выйдет практически сразу после презентации 9 июня, а финальный релиз ожидается в сентябре.
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