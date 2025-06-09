Apple официально представила iOS 26: что нового в главном обновлении 2025 года

На конференции WWDC 2025 компания Apple представила новую версию операционной системы для iPhone - iOS 26 . Обновление включает ряд значительных улучшений, направленных на повышение удобства, персонализации и расширение функциональности устройств.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие новые функции появились в iOS 26, со ссылкой на официальный канал Apple на YouTube .

Универсальный дизайн для всех платформ

Apple впервые внедряет единый визуальный стиль на всех своих платформах - iOS, macOS, iPadOS и других. Это самое "масштабное редизайн-обновление" в истории компании со времен iOS 7.

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Liquid Glass - новый визуальный язык

Вдохновленный VisionOS (системой для гарнитуры Vision Pro), Liquid Glass - это прозрачный и динамически изменяющийся интерфейс, визуально имитирующий настоящее стекло. Материал подстраивается под действия пользователя и плавно адаптируется при переключении между приложениями и режимами. Углы интерфейсов теперь визуально соответствуют изогнутым дисплеям устройств.

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Новый экран блокировки и взаимодействие с контентом

Экран блокировки стал еще более интерактивным и адаптивным:

Часы автоматически меняют размер в зависимости от фона и наличия уведомлений

При поступлении уведомлений система сохраняет акцент на главной части изображения

Обложки музыкальных альбомов теперь могут полностью менять оформление экрана блокировки - в зависимости от того, что играет.

Фотографии на экране блокировки и в приложении Фото получили 3D-эффект из обычных 2D-снимков - изображение "оживает" при движении смартфона в руке.

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Обновления в Камере и Фото

Приложение Фото получило вкладки "Библиотека" и "Коллекции" для более удобной навигации. Камера теперь позволяет переключать режимы свайпами, делая управление более интуитивным.

Персонализация и эстетика

Иконки приложений теперь выполнены в нескольких слоях жидкого стекла, адаптируются под светлую/темную темы, а также новые "цветные акценты" и даже полностью прозрачный стиль.

Визуальный стиль распространяется на док и виджеты, делая весь интерфейс глубоко настраиваемым и визуально целостным.

Мгновенный перевод звонков и сообщений

Apple внедрила функцию Live Translation, которая теперь работает:

во время телефонных звонков, включая звонки с абонентами не на iPhone - перевод происходит в реальном времени

в сообщениях - перевод текста происходит по мере набора и получения ответов

в FaceTime - доступны живые субтитры с переводом речи.

Функция работает на устройстве, без передачи данных в облако, что гарантирует конфиденциальность.

Кроме того, Apple представила Call Translation API, который позволит сторонним разработчикам интегрировать голосовой перевод в свои приложения.

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Новые возможности в Сообщениях

iOS 18 делает групповые и личные чаты еще более функциональными:

Введены опросы прямо в переписке, которые могут автоматически предлагаться ИИ-системой Apple

Индикаторы набора текста в групповых чатах, как в мессенджерах

Возможность отправки и получения Apple Cash в рамках беседы

Фоновые изображения для групповых чатов - можно выбрать из динамических или сгенерировать с помощью ИИ

Screening сообщений: неизвестные отправители теперь помещаются в отдельный раздел и не беспокоят уведомлениями, пока вы не дадите разрешение.

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Apple Intelligence и генерация контента

Компания добавила Image Playground API - инструмент для разработчиков, который позволяет генерировать изображения в стиле ChatGPT прямо в iOS:

Можно создавать Genmoji по текстовому описанию или даже комбинировать два эмодзи между собой

Поддержка изменения выражений Memoji и генерация контента для сообщений

Пользователь всегда контролирует процесс: ничего не передается в ChatGPT без разрешения, подчеркивают в Apple.

Обновленный интерфейс звонков и "удержание" на линии

Функция Hold Assist позволяет телефону самостоятельно “держать линию” при ожидании оператора, пока играет музыка. Когда оператор отвечает, система просит его подождать и возвращает вас в разговор.

Call Screening теперь встроен в iOS: звонки от неизвестных номеров обрабатываются в фоновом режиме. Сначала абонент сообщает свое имя и цель, и только после этого устройство решает, нужно ли вас уведомить.

Приложение Телефон также получило единый дизайн - пропущенные вызовы и голосовые сообщения отображаются в одном потоке, аналогично чатам.

Новое приложение Games и социальный гейминг

Apple представила новое приложение "Игры" (Games) - единое пространство для всех игр на iPhone. Оно отображает обновления, внутриигровые события и персональные рекомендации.

Раздел "Play Together" показывает, во что играют друзья, позволяет сравнивать достижения, приглашать в мультиплеерные игры и создавать игровые челленджи даже в одиночных играх.

Apple отмечает, что более 500 миллионов пользователей играют на iPhone, и новая платформа поможет "вернуться к любимым играм и открыть новые вместе с друзьями".

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Перевод текстов песен и умный микс Apple Music

Apple добавила в Apple Music перевод текстов песен и их транскрипцию для произношения - это поможет пользователям "влюбиться в музыку со всего мира".

Новая функция AutoMix позволяет плавно соединять треки друг с другом, автоматически подбирая бит и темп.

В библиотеке появилась возможность закреплять избранные плейлисты или артистов с помощью функции Music Pins.

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Обновление Apple Maps

Новое поколение Apple Maps теперь запоминает предпочтительные маршруты и остановки (например, детский сад или кофейню по дороге).

Представлена функция Visited Places, которая сохраняет историю посещенных локаций - кафе, магазинов и парков.

В случае пробок карты автоматически предлагают альтернативные маршруты.

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Обновленный Apple Wallet

В Apple Wallet теперь можно добавлять водительские права и цифровые удостоверения личности (в США и Пуэрто-Рико), включая цифровой паспорт для перелетов внутри страны.

Посадочные талоны обновились: теперь в них встроены карты помещений аэропорта и отслеживание багажа через Find My.

Расширены возможности цифровых автомобильных ключей - более 20 брендов уже поддерживают функцию, еще 13 присоединятся.

Пользователи смогут оплачивать покупки баллами или в рассрочку, а также отслеживать все заказы, не только через Apple Pay - с деталями, сроками и уведомлениями прямо в Wallet.

Visual Intelligence

iPhone теперь может распознавать объекты на экране, будь то фото, скриншот или изображение в приложении - и предлагать релевантные действия. Например, при виде афиши система предложит добавить событие в календарь, автоматически подставив дату, время и место.

Можно навести камеру на кроссовки - и получить информацию о модели.

При скриншоте фото кафе - появится кнопка с его рейтингами и отзывами.

Visual Intelligence работает в любой программе и позволяет мгновенно искать изображения, выделять области на фото, распознавать текст и действовать по контексту.

ChatGPT встроен в iPhone

Через кнопку "Ask" (Спросить) можно задать вопрос ChatGPT прямо из скриншота, изображения или другого контента. Интеграция происходит без необходимости копировать и вставлять информацию в сторонние приложения.

Пользователи сохраняют полный контроль над приватностью: запросы не отправляются без их разрешения.