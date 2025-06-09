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Презентация WWDC 2025: какие еще новинки представила Apple, кроме iOS 26

Понедельник 09 июня 2025 21:50
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Презентация WWDC 2025: какие еще новинки представила Apple, кроме iOS 26 Что еще показала Apple на WWDC 2025, кроме iOS 26 (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Apple провела ежегодную конференцию разработчиков WWDC 2025, где представила множество обновлений для своей экосистемы. Главным анонсом стала iOS 26, но компания показала и другие не менее важные новинки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный канал Apple на YouTube.

Обновление watchOS 26

Workout Buddy и ИИ-ассистент во время тренировок

  • Apple представила Workout Buddy - интеллектуального помощника, который:
  • Анализирует историю тренировок в реальном времени
  • Отмечает ключевые моменты тренировки
  • Мотивирует с помощью генеративного голоса, который может поздравлять с достижениями, давать советы или "подбадривать" во время сложных моментов.

Презентация WWDC 2025: какие еще новинки представила Apple, кроме iOS 26Презентация WWDC 2025: какие еще новинки представила Apple, кроме iOS 26Презентация WWDC 2025: какие еще новинки представила Apple, кроме iOS 26Скриншот

Сообщения и перевод на Apple Watch

  • Приложение Messages получило функции из iOS 26:
  • Live Translation (перевод сообщений в реальном времени)
  • Динамические фоны переписок
  • Новые действия, основанные на контексте сообщений.
  • Приложение Заметки (Notes) теперь доступно на Apple Watch.

macOS Tahoe 26

Apple заявила, что новая версия macOS создана "для всех типов пользователей", расширяя то, что людям уже нравится в системе.

Представлена функция Profiles, которая позволяет каждому пользователю видеть индивидуальные рекомендации, статистику и настройки.

Новый API автоматического входа избавляет от необходимости повторно вводить пароли на разных устройствах: один вход - и вы авторизованы везде.

Интерфейс macOS Tahoe выполнен в стиле Liquid Glass - с обновленными виджетами, иконками приложений и доком. Строка меню стала полностью прозрачной, визуально увеличивая экран.

Папки теперь можно настраивать с помощью цветов и эмодзи, а многие элементы дизайна iOS перенесены в macOS.

Презентация WWDC 2025: какие еще новинки представила Apple, кроме iOS 26Презентация WWDC 2025: какие еще новинки представила Apple, кроме iOS 26Презентация WWDC 2025: какие еще новинки представила Apple, кроме iOS 26Скриншот

Spotlight стал "умнее" и мощнее

Spotlight получил самое большое обновление в истории: теперь он предлагает интеллектуальные рекомендации, умеет запускать действия прямо из поиска и адаптируется к текущим задачам пользователя.

Можно создавать события, отправлять сообщения и даже управлять приложениями - прямо из строки поиска. Spotlight стал контекстно-зависимым, умеет предлагать часто используемые файлы и действия, а также просматривать историю буфера обмена.

Презентация WWDC 2025: какие еще новинки представила Apple, кроме iOS 26Презентация WWDC 2025: какие еще новинки представила Apple, кроме iOS 26Скриншот

Интеграция Apple Intelligence и автоматизация

Поддержка Apple Intelligence расширилась и на Mac: можно быстро суммировать тексты, сравнивать заметки с аудиозаписями или создавать изображения через Image Playground.

iPhone на Mac и обновленная Continuity

В macOS появилось iPhone Mirroring - полное отображение интерфейса iPhone прямо на Mac, включая функции вроде Live Translation и Call Screening. Также на Mac появились Live Activities, а с панели меню можно мгновенно переходить к взаимодействию с iPhone.

Презентация WWDC 2025: какие еще новинки представила Apple, кроме iOS 26Скриншот

Новый акцент на игры

Представлено новое приложение Games для Mac, где отображаются события, достижения и рекомендации по играм.

Игровая технология Metal 4 получила поддержку передовых дисплейных технологий, что открывает возможности для новых игр на macOS.

Презентация WWDC 2025: какие еще новинки представила Apple, кроме iOS 26Скриншот

tvOS 26

Обновленный дизайн tvOS получил визуальный стиль Liquid Glass - с многослойными иконками, переливающимися в зависимости от контента на экране.

В Apple Music появится режим караоке, где iPhone используется как микрофон, а воспроизведение идет через телевизор. Другие участники могут подключаться, петь или предлагать песни.

VisionOS 26

Начало пространственного интернета

В Safari появился специальный пространственный режим, аналогичный Reader Mode, который позволяет просматривать статьи и контент в объемной среде.

Веб-разработчики теперь могут встраивать 3D-объекты прямо в страницы, которые пользователь может "вытянуть" в пространство. Это стало первым шагом к созданию "пространственного интернета".

Пространственные приложения

Виджеты можно размещать в реальном пространстве, например, прикрепить часы к стене или разместить прогноз погоды в углу комнаты.

Приложения "запоминают", где они были размещены в пространстве, даже после перезагрузки устройства.

Обновленные возможности для бизнеса

Компании могут делиться гарнитурами Vision Pro между сотрудниками, добавлен гостевой режим и новая функция "Protected Content" - ограничение доступа к определенному контенту.

Презентация WWDC 2025: какие еще новинки представила Apple, кроме iOS 26Презентация WWDC 2025: какие еще новинки представила Apple, кроме iOS 26Презентация WWDC 2025: какие еще новинки представила Apple, кроме iOS 26Скриншот

Обновление iPadOS 26

Новый уровень многозадачности

Полноценная оконная система в стиле macOS: теперь приложения можно размещать в окнах, изменять их размер, вызывать Expose и быстро переключаться между задачами.

Появилась строка меню, всегда доступная в верхней части экрана. А функция двойного свайпа домой сворачивает все окна, возвращая к минималистичному виду iPad.

Презентация WWDC 2025: какие еще новинки представила Apple, кроме iOS 26Скриншот

Работа с файлами как на Mac

Приложение Files получило новый вид списка, настройку папок с цветами и иконками, выбор приложений по умолчанию и возможность добавлять папки прямо в Dock.

Презентация WWDC 2025: какие еще новинки представила Apple, кроме iOS 26Презентация WWDC 2025: какие еще новинки представила Apple, кроме iOS 26Скриншот

Аудио и видео для создателей контента

Запись в высоком качестве теперь возможна прямо на iPad, включая поддержку локальной записи звонков с шумоподавлением и сохранением вашей аудиодорожки.

Возможность выбора аудиовхода в каждом приложении и голосовая изоляция доступны во всех программах.

Запись можно начинать и останавливать с помощью AirPods нажатием и удержанием.

Презентация WWDC 2025: какие еще новинки представила Apple, кроме iOS 26Скриншот

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