Презентация WWDC 2025: какие еще новинки представила Apple, кроме iOS 26

Apple провела ежегодную конференцию разработчиков WWDC 2025, где представила множество обновлений для своей экосистемы. Главным анонсом стала iOS 26, но компания показала и другие не менее важные новинки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный канал Apple на YouTube .

Обновление watchOS 26

Workout Buddy и ИИ-ассистент во время тренировок

Apple представила Workout Buddy - интеллектуального помощника, который:

Анализирует историю тренировок в реальном времени

Отмечает ключевые моменты тренировки

Мотивирует с помощью генеративного голоса, который может поздравлять с достижениями, давать советы или "подбадривать" во время сложных моментов.

Скриншот

Сообщения и перевод на Apple Watch

Приложение Messages получило функции из iOS 26:

Live Translation (перевод сообщений в реальном времени)

Динамические фоны переписок

Новые действия, основанные на контексте сообщений.

Приложение Заметки (Notes) теперь доступно на Apple Watch.

macOS Tahoe 26

Apple заявила, что новая версия macOS создана "для всех типов пользователей", расширяя то, что людям уже нравится в системе.

Представлена функция Profiles, которая позволяет каждому пользователю видеть индивидуальные рекомендации, статистику и настройки.

Новый API автоматического входа избавляет от необходимости повторно вводить пароли на разных устройствах: один вход - и вы авторизованы везде.

Интерфейс macOS Tahoe выполнен в стиле Liquid Glass - с обновленными виджетами, иконками приложений и доком. Строка меню стала полностью прозрачной, визуально увеличивая экран.

Папки теперь можно настраивать с помощью цветов и эмодзи, а многие элементы дизайна iOS перенесены в macOS.

Скриншот

Spotlight стал "умнее" и мощнее

Spotlight получил самое большое обновление в истории: теперь он предлагает интеллектуальные рекомендации, умеет запускать действия прямо из поиска и адаптируется к текущим задачам пользователя.

Можно создавать события, отправлять сообщения и даже управлять приложениями - прямо из строки поиска. Spotlight стал контекстно-зависимым, умеет предлагать часто используемые файлы и действия, а также просматривать историю буфера обмена.

Скриншот

Интеграция Apple Intelligence и автоматизация

Поддержка Apple Intelligence расширилась и на Mac: можно быстро суммировать тексты, сравнивать заметки с аудиозаписями или создавать изображения через Image Playground.

iPhone на Mac и обновленная Continuity

В macOS появилось iPhone Mirroring - полное отображение интерфейса iPhone прямо на Mac, включая функции вроде Live Translation и Call Screening. Также на Mac появились Live Activities, а с панели меню можно мгновенно переходить к взаимодействию с iPhone.

Скриншот

Новый акцент на игры

Представлено новое приложение Games для Mac, где отображаются события, достижения и рекомендации по играм.

Игровая технология Metal 4 получила поддержку передовых дисплейных технологий, что открывает возможности для новых игр на macOS.

Скриншот

tvOS 26

Обновленный дизайн tvOS получил визуальный стиль Liquid Glass - с многослойными иконками, переливающимися в зависимости от контента на экране.

В Apple Music появится режим караоке, где iPhone используется как микрофон, а воспроизведение идет через телевизор. Другие участники могут подключаться, петь или предлагать песни.

VisionOS 26

Начало пространственного интернета

В Safari появился специальный пространственный режим, аналогичный Reader Mode, который позволяет просматривать статьи и контент в объемной среде.

Веб-разработчики теперь могут встраивать 3D-объекты прямо в страницы, которые пользователь может "вытянуть" в пространство. Это стало первым шагом к созданию "пространственного интернета".

Пространственные приложения

Виджеты можно размещать в реальном пространстве, например, прикрепить часы к стене или разместить прогноз погоды в углу комнаты.

Приложения "запоминают", где они были размещены в пространстве, даже после перезагрузки устройства.

Обновленные возможности для бизнеса

Компании могут делиться гарнитурами Vision Pro между сотрудниками, добавлен гостевой режим и новая функция "Protected Content" - ограничение доступа к определенному контенту.

Скриншот

Обновление iPadOS 26

Новый уровень многозадачности

Полноценная оконная система в стиле macOS: теперь приложения можно размещать в окнах, изменять их размер, вызывать Expose и быстро переключаться между задачами.

Появилась строка меню, всегда доступная в верхней части экрана. А функция двойного свайпа домой сворачивает все окна, возвращая к минималистичному виду iPad.

Скриншот

Работа с файлами как на Mac

Приложение Files получило новый вид списка, настройку папок с цветами и иконками, выбор приложений по умолчанию и возможность добавлять папки прямо в Dock.

Скриншот

Аудио и видео для создателей контента

Запись в высоком качестве теперь возможна прямо на iPad, включая поддержку локальной записи звонков с шумоподавлением и сохранением вашей аудиодорожки.

Возможность выбора аудиовхода в каждом приложении и голосовая изоляция доступны во всех программах.

Запись можно начинать и останавливать с помощью AirPods нажатием и удержанием.

Скриншот