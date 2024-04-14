"Сокровище" в серванте. Такая ваза стоит 75 тысяч гривен и вот как она выглядит (фото)
Продукция легендарного завода Васильковской керамики, который выпускал традиционную украинскую народную майоликовую посуду, считается очень редкой и ценной.
Впрочем, в прошлом вазы, кашпо и другие изделия были довольно популярными. А сейчас же эта посуда может принести немалые деньги, такие как ваза за 75 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity.
Как выглядит ваза
Так, владелец лота - продавец из Броваров. Он решил выставить на торги вазу 90-х годов. Свой товар он описал очень подробно.
Ваза за 75 тысяч (фото: violity.com)
"Большая шикарная ваза в украинском стиле, Васильковская керамика, автор Денисенко Михаил, 1960 год, высота 380 мм, диаметр 500 мм, выставочный образец, идеальное состояние", - написал продавец.
"Только имеет технологическую прорезь на дне, на общее состояние и целостность не влияет, звук предмета полноценный, сколов, трещин не имеет, никаких действий с предметом не проводилось, не реставрировался, не восстанавливался", - добавил он.
Васильковская керамика (фото: violity.com)
В чем особенность вазы
Часто вазы из завода Васильковской керамики "всплывают" на аукционах. Впрочем, их оценивают не так высоко. Возможно, продавец решил выставить именно такой "ценник" из-за состояния лота, ведь он - выставочный.
Удастся ли мужчине продать "сокровище" из серванта - пока неизвестно. Сейчас за лотом наблюдают несколько пользователей, но ставки никто не сделал.
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