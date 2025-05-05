4 упражнения, которые помогут подтянуть живот за месяц: всего 10 минут в день
Обвисший живот - распространенная проблема, которая беспокоит многих. С помощью правильно подобранных упражнений можно вернуть тонус мышцам и существенно улучшить форму живота.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Тренер Карен Родригес рассказал, чтобы подтянуть живот к лету, не нужны длительные тренировки или специализированное оборудование. Всего за 10 минут можно выполнить мощную программу упражнений для кора, состоящую из четырех упражнений с собственным весом, направленных на разные группы мышц.
Флаттер-кики
Это упражнение эффективно прокачивает мышцы нижней части живота, а также сгибатели бедра. Чтобы выполнить это упражнение, положите руки под ягодичные мышцы для поддержки и убедитесь, что поясница прижата к полу.
Делайте небольшие, быстрые и контролируемые движения, не позволяя стопам касаться пола.
Флаттер-кики (фото: eatthis.com)
Альпинисты
Поскольку это интенсивное упражнение, оно помогает быстро сжигать калории, что способствует общему уменьшению жировой массы, включая живот. К тому же постоянное напряжение в прессе помогает укрепить мышцы живота.
Упражнение также сочетает кардио и силовую нагрузку и способствует одновременному уменьшению жировой ткани и тонизированию мышц.
При выполнении важен контроль, поэтому держите бедра ровно и избегайте подпрыгивания.
Альпинисты (фото: eatthis.com)
Твисты
Это классическое упражнение сосредоточено на косых мышцах живота.
Сядьте на пол, слегка отклонитесь назад и поворачивайте туловище из стороны в сторону. Для дополнительной нагрузки поднимите ноги от земли или добавьте вес.
Убедитесь, что вращение происходит за счет мышц кора, а не просто размахивания руками.
Упражнение "твисты" (фото: eatthis.com)
Обратные скручивания на полу
Подобно традиционным скручиваниям, но с акцентом на контролируемые движения, это упражнение направлено на нижнюю часть пресса.
Лягте на спину, подтяните колени к груди и немного приподнимите бедра от пола, используя мышцы живота, а не полагаясь на импульс. Сосредоточьтесь на сокращении в верхней части каждого повторения.
Тренер советует выполнять каждое упражнение в течение 40 секунд, а затем 20 секунд отдыха. Повторяйте цикл 2-3 раза, в зависимости от свободного времени. Этот короткий, но интенсивный комплекс упражнений очень эффективен для укрепления мышц кора.
Скручивания на полу (фото: eatthis.com)
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