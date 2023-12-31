Этот праздничный салат с селедкой вытеснит со стола традиционную "Шубу": готовить очень просто

Традиционную "Шубу" можно заменить вкуснейшим салатом с селедкой, картофелем, яблоком и перепелиными яйцами от известного шеф-повара Евгения Клопотенко. Он отмечает, что сочетание сельди с кислым яблоком не ново и такой микс на праздники часто делают в Германии и Польше. А заправить этот салат можно заправкой без майонеза.

Как сделать салат, который с легкостью заменит Шубу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Евгения Клопотенко.

Сельдь - можно купить уже готовое филе, а можно купить рыбу и разобрать и засолить по своему вкусу.

Яблоки нужны кислые и твердые, например сорта Симиренко, Чемпион или Голден.

Картофель для этого салата можно отварить или запечь в духовке, обернув фольгой. Также можно сделать микс из картофеля и батата. В начале варки добавьте в кастрюлю 2 ст. ложки масла и варите на среднем огне - чтобы картофель не разварился.

Свежести салату придаст свежий огурец, а еще можно использовать стебли сельдерея или сладкий перец.

Яйца можно взять перепелиные, а можно брать куриные, разрезанные на четвертинки. Добавляйте их в конце и аккуратно перемешивайте, чтобы они не распались.

Лук выбирайте красный, потому что он имеет не такой вкус, как репчатый. Его можно заменить пореем, но использовать только белую часть.

Что вам понадобится:

3 картофеля

2 филе сельди

1 яблоко

1 лук красный

5 перепелиных яиц

1 огурец свежий

Для соуса:

1 ч. л. американской горчицы

1 ч. л. яблочного уксуса

3 ст. л. оливкового масла

Как готовить:

Подготовьте все ингредиенты для приготовления салата с сельдью, картофелем и яблоком. Если у вас целая рыба, очистите и разберите на филе, удалив косточки. Также вкрутую отварите 5 перепелиных яиц (4-5 минут), а затем опустите в холодную воду и очистите от скорлупы.

Возьмите 3 картофеля и отварите в воде, затем выложите на тарелку, дайте полностью остыть и только затем очистите.

Возьмите 1 красный лук, очистите и нарежьте полукольцами. Картошку нарежьте большими кусками, перепелиные яйца разрежьте пополам, а один огурец нарежьте полукольцами. Последний я не очищал, но вы можете это сделать с помощью картофелечистки.

Затем возьмите 2 филе сельди и нарежьте небольшими кусочками. В одном яблоке вырежьте сердцевину и нарежьте большими кусками. Фрукт можете не очищать от кожуры, если она не жесткая.

Фото: Сайт Евгения Клопотенко

Теперь берите миску и соедините все ингредиенты.

В отдельной миске приготовьте заправку для салата. Смешайте 1 ч. л. американской горчицы, 1 ч. л. яблочного уксуса и 3 ст. л. оливкового масла. Заправьте салат и можно подавать на стол.

Этот салат заменит "Шубу" (фото: Сайт Евгения Клопотенко)