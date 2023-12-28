Салат с ананасами: вкусный рецепт, от которого все ахнут за столом
Совсем скоро Новый год, поэтому многие собирают интересные рецепты блюд, чтобы порадовать или удивить близких за праздничным столом. На застолье почти у всех обязательно есть салаты.
Как приготовить вкусный салат с ананасами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Простые рецепты".
Что вам понадобится:
- Куриное филе отварное (можно взять копченое) - 200-250 г
- Консервированные ананасы - 200 г
- Яйца - 3 шт.
- Лук - 1 шт.
- Сыр твердый - 100 г
- Уксус 9% - 5 ст. ложки
- Сахар - 1 ст. ложка
- Вода - 8 ст. ложек
- Майонез
- Грецкие орехи - по желанию
Как приготовить салат с ананасами
Лук нужно нарезать полукольцами. В миске смешать воду, уксус и сахар и получить маринад. Лук нужно оставить в маринаде на 15-20 минут. Затем воду слить.
Курицу нарезать небольшими кусочками, а ананас - кубиками. Яйца отварить и также порезать кубиками. Сыр натереть на мелкой терке.
Дно тарелки смазываем майонезом и первым слоем выкладываем лук. На лук вторым слоем выкладываем курицу, смазываем майонезом. Третий слой - ананасы, снова смазываем майонезом.
4 слой - яйца, затем майонез. А всю конструкцию сверху посыпаем тертым сыром. По желанию можно посыпать рублеными грецкими орехами, прекрасно дополняющими этот салат.
Вкусный салат с ананасами (скриншот)
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