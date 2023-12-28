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Салат с ананасами: вкусный рецепт, от которого все ахнут за столом

Четверг 28 декабря 2023 07:39
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Салат с ананасами: вкусный рецепт, от которого все ахнут за столом Вкусный салат с ананасами (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Совсем скоро Новый год, поэтому многие собирают интересные рецепты блюд, чтобы порадовать или удивить близких за праздничным столом. На застолье почти у всех обязательно есть салаты.

Как приготовить вкусный салат с ананасами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Простые рецепты".

Что вам понадобится:

  • Куриное филе отварное (можно взять копченое) - 200-250 г
  • Консервированные ананасы - 200 г
  • Яйца - 3 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Сыр твердый - 100 г
  • Уксус 9% - 5 ст. ложки
  • Сахар - 1 ст. ложка
  • Вода - 8 ст. ложек
  • Майонез
  • Грецкие орехи - по желанию

Как приготовить салат с ананасами

Лук нужно нарезать полукольцами. В миске смешать воду, уксус и сахар и получить маринад. Лук нужно оставить в маринаде на 15-20 минут. Затем воду слить.

Курицу нарезать небольшими кусочками, а ананас - кубиками. Яйца отварить и также порезать кубиками. Сыр натереть на мелкой терке.

Дно тарелки смазываем майонезом и первым слоем выкладываем лук. На лук вторым слоем выкладываем курицу, смазываем майонезом. Третий слой - ананасы, снова смазываем майонезом.

4 слой - яйца, затем майонез. А всю конструкцию сверху посыпаем тертым сыром. По желанию можно посыпать рублеными грецкими орехами, прекрасно дополняющими этот салат.

Салат с ананасами: вкусный рецепт, от которого все ахнут за столом

Вкусный салат с ананасами (скриншот)

Раньше мы писали о том, как приготовить идеальный майонез за 3 минуты.

А еще рассказывали о том, как приготовить королевский новогодний салат.

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