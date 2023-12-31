Цей святковий салат з оселедцем витіснить зі столу традиційну "Шубу": готувати дуже просто

Традиційну "Шубу" можна замінити дуже смачним салатом з оселедцем, картоплею, яблуком та перепелиними яйцями від відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Він зазначає, що поєднання оселедця з кислим яблуком не нове і такий мікс на свята часто роблять в Німеччині та Польщі. А заправити цей салат можна заправкою без майонезу.

Як зробити салат, який з легкістю замінить "Шубу", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Євгена Клопотенка.

Оселедець - можна купити вже готове філе, а можна купити рибу та розібрати та засолити на свій смак.

Яблука потрібні кислі та тверді, наприклад сорту Симиренко, або Чемпіон чи Голден.

Картоплю для цього салату можна відварити або запекти в духовці, обернувши фольгою. Також можна зробити мікс з картоплі та батату. На початку варіння додайте в каструлю 2 ст. ложки олії та варіть на середньому вогні - щоб картопля не розварилася.

Свіжості салату додасть свіжий огірок, а ще можна використовувати стебла селери або солодкий перець.

Яйця можна взяти перепелині, а можна брати курячі, розрізані на четвертинки. Додавайте їх у самому кінці та акуратно перемішуйте, щоб вони не розпалися.

Цибулю обирайте червону, бо вона має не такий смак, як ріпчаста. Ще її можна замінити пореєм, але використовувати лише білу частину.

Що вам знадобиться:

3 картоплі

2 філе оселедця

1 яблуко

1 цибуля червона

5 перепелиних яєць

1 огірок свіжий

Для соусу:

1 ч. л. американської гірчиці

1 ч. л. яблучного оцту

3 ст. л. оливкової олії

Як готувати:

Підготуйте всі інгредієнти для приготування салату з оселедцем, картоплею та яблуком. Якщо у вас ціла риба, очистіть її та розберіть на філе, видаливши кісточки. Також круто відваріть 5 перепелиних яєць (4-5 хвилин), а потім опустіть у холодну воду й очистіть від шкаралупи.

Візьміть 3 картоплі та відваріть у воді, а потім викладіть на тарілку, дайте повністю охолонути й лише потім очистіть.

Візьміть 1 червону цибулю, очистіть і наріжте півкільцями. Картоплю наріжте великими шматками, перепелині яйця розріжте навпіл, а один огірок наріжте півкільцями. Останній я не очищав, але ви можете це зробити за допомогою картоплечистки.

Потім візьміть 2 філе оселедця й наріжте невеликими шматочками. В одному яблуці виріжте серцевину й наріжте великими шматками. Фрукт можете не очищати від шкірки, якщо вона не тверда.

Фото: Сайт Євгена Клопотенка

Тепер візьміть миску й з'єднайте всі інгредієнти.

В окремій мисці приготуйте заправку для салату. Змішайте 1 ч. л. американської гірчиці, 1 ч. л. яблучного оцту та 3 ст. л. оливкової олії. Заправте салат і можна подавати до столу.

Цей салат замінить "Шубу" (фото: Сайт Євгена Клопотенка)