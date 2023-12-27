Шикарный мясной салат на праздник "Мужской Каприз"

На новогодние праздники хочется побаловать домашних или гостей чем-нибудь необычным, каким-то рецептом, который все будут просить после пробования. Удивите на праздники салатом "Мужской каприз", который готовится с мясом.

Как приготовить салат "Мужской каприз", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " Простые рецепты ".

Что вам понадобится:

Свинина - 300 г

Грибы - 400 г

Морковь по-корейски - 200 г

Яйца - 3 шт.

Плавленые сырки - 2 шт.

Майонез

Соль - 1,5 ч. ложки

Лук - 1 шт.

Сахар - 2 ч. ложки

Уксус 9% - 4 ст. ложки

Как готовить салат "Мужской каприз".

Мясо отвариваем до готовности в соленой воде с лавровым листом и черным перцем. Нарезаем тонкими пластинами грибы и обжариваем их на сковороде в растительном масле до того момента, пока не выпарится вся влага из них.

Яйца варим вкрутую, очищаем и натираем на мелкой терке. Так же натираем плавленые сырки. Мясо нарезаем мелким кубиком.

Лук нарезаем четверть кольцами, складываем в миску, насыпаем ложку соли и сахара, вливаем уксус. Добавляем воду и маринуем примерно 10 минут, чтобы пошла горечь.

В большую глубокую тарелку выкладываем ровным слоем мясо, делаем сеточку из майонеза. Сверху выкладываем маринованный лук. Делаем майонезную сеточку.

Далее - слой из жареных грибов, сеточка, следующий - яйца, тоже смазываем майонезом. Затем - слой корейской моркови и последний - слой из натертых сырков. Каждый слой смазываем майонезом. Украсить салат можно зеленью.

Выкладывайте все ингредиенты слоями (Скриншот)