Шикарный мясной салат на праздник "Мужской Каприз"
На новогодние праздники хочется побаловать домашних или гостей чем-нибудь необычным, каким-то рецептом, который все будут просить после пробования. Удивите на праздники салатом "Мужской каприз", который готовится с мясом.
Как приготовить салат "Мужской каприз", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Простые рецепты".
Что вам понадобится:
- Свинина - 300 г
- Грибы - 400 г
- Морковь по-корейски - 200 г
- Яйца - 3 шт.
- Плавленые сырки - 2 шт.
- Майонез
- Соль - 1,5 ч. ложки
- Лук - 1 шт.
- Сахар - 2 ч. ложки
- Уксус 9% - 4 ст. ложки
Как готовить салат "Мужской каприз".
Мясо отвариваем до готовности в соленой воде с лавровым листом и черным перцем. Нарезаем тонкими пластинами грибы и обжариваем их на сковороде в растительном масле до того момента, пока не выпарится вся влага из них.
Яйца варим вкрутую, очищаем и натираем на мелкой терке. Так же натираем плавленые сырки. Мясо нарезаем мелким кубиком.
Лук нарезаем четверть кольцами, складываем в миску, насыпаем ложку соли и сахара, вливаем уксус. Добавляем воду и маринуем примерно 10 минут, чтобы пошла горечь.
В большую глубокую тарелку выкладываем ровным слоем мясо, делаем сеточку из майонеза. Сверху выкладываем маринованный лук. Делаем майонезную сеточку.
Далее - слой из жареных грибов, сеточка, следующий - яйца, тоже смазываем майонезом. Затем - слой корейской моркови и последний - слой из натертых сырков. Каждый слой смазываем майонезом. Украсить салат можно зеленью.
Выкладывайте все ингредиенты слоями (Скриншот)
Раньше мы рассказывали о том, как приготовить крем-сыр дома по идеальному рецепту.
А еще писали о том, как сделать простейшие гамбургеры.