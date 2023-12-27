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Шикарный мясной салат на праздник "Мужской Каприз"

Среда 27 декабря 2023 07:41
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Шикарный мясной салат на праздник "Мужской Каприз" Как приготовить новогодний салат "Мужской каприз" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

На новогодние праздники хочется побаловать домашних или гостей чем-нибудь необычным, каким-то рецептом, который все будут просить после пробования. Удивите на праздники салатом "Мужской каприз", который готовится с мясом.

Как приготовить салат "Мужской каприз", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Простые рецепты".

Что вам понадобится:

  • Свинина - 300 г
  • Грибы - 400 г
  • Морковь по-корейски - 200 г
  • Яйца - 3 шт.
  • Плавленые сырки - 2 шт.
  • Майонез
  • Соль - 1,5 ч. ложки
  • Лук - 1 шт.
  • Сахар - 2 ч. ложки
  • Уксус 9% - 4 ст. ложки

Как готовить салат "Мужской каприз".

Мясо отвариваем до готовности в соленой воде с лавровым листом и черным перцем. Нарезаем тонкими пластинами грибы и обжариваем их на сковороде в растительном масле до того момента, пока не выпарится вся влага из них.

Яйца варим вкрутую, очищаем и натираем на мелкой терке. Так же натираем плавленые сырки. Мясо нарезаем мелким кубиком.

Лук нарезаем четверть кольцами, складываем в миску, насыпаем ложку соли и сахара, вливаем уксус. Добавляем воду и маринуем примерно 10 минут, чтобы пошла горечь.

В большую глубокую тарелку выкладываем ровным слоем мясо, делаем сеточку из майонеза. Сверху выкладываем маринованный лук. Делаем майонезную сеточку.

Далее - слой из жареных грибов, сеточка, следующий - яйца, тоже смазываем майонезом. Затем - слой корейской моркови и последний - слой из натертых сырков. Каждый слой смазываем майонезом. Украсить салат можно зеленью.

Шикарный мясной салат на праздник &quot;Мужской Каприз&quot;

Выкладывайте все ингредиенты слоями (Скриншот)

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