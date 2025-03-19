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Этот продукт - чемпион по содержанию кальция: больше в 4 раза чем в молоке

Среда 19 марта 2025 10:50
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Этот продукт - чемпион по содержанию кальция: больше в 4 раза чем в молоке Фото: В семенах кунжута содержится в 4 раза больше кальция чем в молоке (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Кальций очень важен для нашего организма. Он влияет на прочность костей и зубов, тонус мышц, работу кровеносных сосудов и активность нервной системы.

Какой продукт содержит в 4 раза больше кальция чем молоко, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Какой продукт чемпион по содержанию кальция?

Семена кунжута приобрели большое значение в мире диетологии благодаря своему впечатляющему пищевому профилю, особенно в отношении уровня кальция. По признанию многих диетологов, этот продукт стал важным союзником для тех, кто стремится улучшить состояние своего общего здоровья и укрепить кости.

Высокое содержание кальция и основных питательных веществ

Семена кунжута являются одним из самых богатых растительных источников кальция, даже превосходя многие молочные продукты. Этот минерал необходим для поддержания прочности костей и зубов. Более того, семена кунжута содержат другие важные питательные вещества, такие как магний и фосфор, которые помогают усвоению кальция и способствуют здоровью мышц и нервов.

В дополнение к содержанию минеральных веществ, семена кунжута богаты антиоксидантами, такими как сезамин и сезамолин, которые борются с окислительным стрессом.

Они также содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Включить эти семена в свой ежедневный рацион можно так же просто, как добавлять их в салаты, смузи или использовать тахини в различных приготовлениях.

Сравним содержание кальция в некоторых популярных продуктах.

Молоко - в 100 граммах содержится 125 мг кальция.

Кунжут - в 100 граммах содержится 975 мг кальция.

Творог кисломолочный - в 100 граммах содержится 100 мг кальция.

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