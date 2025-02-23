Как понять, что уровень кальция не в норме? Эндокринолог назвала ключевые "сигналы"
Кальций является одним из важнейших минералов в организме, который участвует во многих жизненно важных процессах. Стоит вовремя обнаружить дефицит, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.
Как понять, что уровень кальция не в норме
По словам медика, кальций отвечает за здоровье костей и зубов, сокращение мышц, передачу нервных импульсов, гормональный баланс и кроветворение.
Состояние, которое свидетельствует о сбоях баланса кальция в организме, называется гипокальциемия. Могут возникнуть следующие симптомы:
- частые судороги или мышечные спазмы с онемением пальцев
- покалывание в конечностях
- ломкость ногтей и выпадение волос
- сухость кожи
- повышенная тревожность или депрессия
- проблемами с зубами
При таком состоянии следует обратиться к врачу, сдать необходимые анализы и при необходимости сделать коррекцию в питании.
В каких продуктах содержится кальций
За сутки взрослому человеку необходимо потреблять с пищей около 1000 мг кальция. Молоко не является единственным источником кальция. Есть и другие популярные продукты, которые содержат важный микроэлемент:
- семена - мак и кунжут содержат большое количество кальция. В 100 г семян содержится суточная норма
- бобовые - в стакане нута - 300 мг кальция, фасоли - 200 мг
- орехи - больше всего кальция в миндале - около 260 мг в 100 г
- зелень - кальций содержится в шпинате, рукколе и листьях салата
- капуста - в зависимости от сорта может содержать от 75 до 200 мг кальция
- морепродукты - одна порция сардины обеспечит около 400 мг кальция и лосось, 100 г которого содержат около 200 мг микроэлемента
- тофу - 150 г соевого сыра обеспечат организм суточной нормой кальция
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