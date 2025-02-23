Как понять, что уровень кальция не в норме? Эндокринолог назвала ключевые "сигналы"

Кальций является одним из важнейших минералов в организме, который участвует во многих жизненно важных процессах. Стоит вовремя обнаружить дефицит, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.

Как понять, что уровень кальция не в норме По словам медика, кальций отвечает за здоровье костей и зубов, сокращение мышц, передачу нервных импульсов, гормональный баланс и кроветворение. Состояние, которое свидетельствует о сбоях баланса кальция в организме, называется гипокальциемия. Могут возникнуть следующие симптомы: частые судороги или мышечные спазмы с онемением пальцев

покалывание в конечностях

ломкость ногтей и выпадение волос

сухость кожи

повышенная тревожность или депрессия

проблемами с зубами При таком состоянии следует обратиться к врачу, сдать необходимые анализы и при необходимости сделать коррекцию в питании. В каких продуктах содержится кальций За сутки взрослому человеку необходимо потреблять с пищей около 1000 мг кальция. Молоко не является единственным источником кальция. Есть и другие популярные продукты, которые содержат важный микроэлемент: семена - мак и кунжут содержат большое количество кальция. В 100 г семян содержится суточная норма

- мак и кунжут содержат большое количество кальция. В 100 г семян содержится суточная норма бобовые - в стакане нута - 300 мг кальция, фасоли - 200 мг

- в стакане нута - 300 мг кальция, фасоли - 200 мг орехи - больше всего кальция в миндале - около 260 мг в 100 г

- больше всего кальция в миндале - около 260 мг в 100 г зелень - кальций содержится в шпинате, рукколе и листьях салата

- кальций содержится в шпинате, рукколе и листьях салата капуста - в зависимости от сорта может содержать от 75 до 200 мг кальция

- в зависимости от сорта может содержать от 75 до 200 мг кальция морепродукты - одна порция сардины обеспечит около 400 мг кальция и лосось, 100 г которого содержат около 200 мг микроэлемента

- одна порция сардины обеспечит около 400 мг кальция и лосось, 100 г которого содержат около 200 мг микроэлемента тофу - 150 г соевого сыра обеспечат организм суточной нормой кальция