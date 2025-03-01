Названа каша, которая в 10 раз полезнее гречки: ее следует есть каждый день
Гречка всегда считалась королевой круп благодаря своим полезным свойствам. Однако, мало кто знает, что существует каша, которая по содержанию витаминов и минералов превосходит ее в десятки раз.
О какой именно каше идет речь - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Речь идет о киноа - крупе, которая родом из Южной Америки, но уже успела завоевать сердца миллионов людей по всему миру.
Чем киноа полезнее гречки?
Богатый состав
Киноа содержит все 9 незаменимых аминокислот, которые не вырабатываются организмом человека. Гречка также содержит аминокислоты, но не в полном объеме.
Высокое содержание белка
Киноа является отличным источником растительного белка, что делает ее идеальным продуктом для вегетарианцев и людей, ведущих активный образ жизни. Например, в киноа 16 граммов белка на 100 граммов, а в гречке 13.
Клетчатка
Киноа содержит значительное количество клетчатки, которая улучшает пищеварение, способствует снижению уровня холестерина и сахара в крови.
Минералы
Киноа богата магнием, железом, калием, кальцием и другими минералами, которые необходимы для здоровья костей, мышц и нервной системы.
Антиоксиданты
Киноа содержит антиоксиданты, которые защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами и предотвращают развитие хронических заболеваний.
Как готовить киноа?
Киноа готовится очень просто и быстро. Ее нужно промыть под проточной водой, залить водой в соотношении 1:2 и варить в течение 15-20 минут. Готовую киноа можно использовать как гарнир, добавлять в салаты, супы и другие блюда.
Так выглядит киноа в готовом виде (Скриншот)
Кому особенно полезна киноа?
Киноа особенно полезна для:
- Вегетарианцев и веганов, поскольку является отличным источником растительного белка.
- Людей, ведущих активный образ жизни, поскольку обеспечивает организм энергией и питательными веществами.
- Людей с диабетом, поскольку имеет низкий гликемический индекс и не вызывает резких скачков уровня сахара в крови.
- Людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку способствует снижению уровня холестерина и улучшению работы сердца.
- Людей с проблемами пищеварения, поскольку содержит много клетчатки.
Где купить киноа?
В Украине киноа можно приобрести во всех супермаркетах, магазинах здорового питания и во множестве интернет-магазинов.
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В материале использованы такие источники: Mayo Clinic, WebMD, Healthline.
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