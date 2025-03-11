Можно ли людям после 60 лет есть творог?

Творог - это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный продукт, особенно для людей старшего возраста. Он является прекрасным источником необходимых питательных веществ, но его употребление требует внимательного подхода.

Почему творог нужно включать в рацион людей 60+, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Польза кисломолочного творога для людей 60+

Укрепление костей

С возрастом риск остеопороза возрастает, поэтому кальций, которым богат творог, становится незаменимым. Он поддерживает плотность костей, предотвращая переломы.

Помимо кальция, творог содержит фосфор, который также важен для здоровья костей.

Поддержание мышечной массы

Саракопения (потеря мышечной массы) - распространенная проблема среди пожилых людей. Белок, содержащийся в сыре, помогает поддерживать мышцы в тонусе, улучшая силу и подвижность.

Белок также способствует восстановлению тканей и укреплению иммунной системы.

Улучшение пищеварения

Кисломолочные бактерии в сыре поддерживают здоровье микрофлоры кишечника, улучшая пищеварение и предотвращая запоры.

Сыр легко усваивается, что делает его идеальным продуктом для людей с чувствительным пищеварением.

Витамины и минералы

Сыр содержит витамины группы B, которые необходимы для нервной системы, а также витамины A и D, важные для зрения и иммунитета.

Он также является источником минералов, таких как калий и магний, которые поддерживают работу сердца и нервной системы.

Улучшает состояние кожи

Творог содержит антиоксидантные соединения, селен и витамин Е, которые помогают бороться со свободными радикалами, способствуют очищению кожи и ее укреплению. Если регулярно есть творог, то это будет способствовать выработке коллагена в коже, который замедляет процессы старения, защищает от появления морщин.

Как правильно употреблять кисломолочный творог

Выбирайте нежирный творог

Оптимальный вариант - творог с содержанием жира до 5%.

Начинайте с малых порций

Наблюдайте за реакцией организма.

Учитывайте индивидуальные особенности

Если у вас есть хронические заболевания, проконсультируйтесь с врачом.

Сочетайте с другими продуктами

Употребляйте творог с овощами, фруктами и злаками для сбалансированного питания.

Разнообразие

Включение в рацион козьего сыра, потому что он является богатым источником кальция и белка, которые необходимы для поддержания здоровых костей.

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