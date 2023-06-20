Этот популярный фрукт может негативно влиять на здоровье: кому его запрещено есть

Авокадо - уникальный фрукт, содержащий очень много полезных и необходимых жиров, а также витаминов. Его можно добавлять в салаты и делать вкусные сэндвичи. Однако есть его можно не всем.

Об этом сообщили в медицинском журнале WebMD .

Польза авокадо

В авокадо много жира. Речь идет о мононенасыщенных жирах, которые являются "хорошими" жирами и помогают снизить уровень плохого холестерина, если есть в умеренных количествах.

Также фрукт содержит около 20 витаминов и минералов. В частности, в 100 граммах содержится:

485 миллиграммов калия

81 микрограмм фолиевой кислоты

0,257 миллиграмма витамина В6

10 миллиграммов витамина С

2,07 миллиграмма витамина Е

Кому нельзя есть

Этот фрукт лучше не употреблять пожилым людям, особенно, если они страдают различными хроническими заболеваниями. Прежде чем вводить его в свой рацион, лучше посоветоваться с врачом.

Также авокадо нельзя есть тем, кто принимает лекарство для разжижения крови. Все потому, что фрукт содержит большое количество витамина К, уменьшающего эффективность таких медикаментов.

Если у вас аллергия на латекс, проконсультируйтесь с лечащим врачом, прежде чем добавлять авокадо в свой рацион. Люди с серьезной аллергией на латекс могут плохо чувствовать себя после употребления авокадо.

Латексные изделия производятся из белка в соке бразильского каучуконосного дерева (Hevea brasiliensis). В авокадо очень похож белок, вызывающий аллергическую реакцию.

Как выбрать авокадо

Для того чтобы в магазине выбрать спелое авокадо, необходимо обратить внимание на следующие признаки:

при нажатии появляется небольшая вмятина

мякоть ярко-зеленого цвета

если потрясти плод, то можно услышать звук косточки

Неспелое авокадо: