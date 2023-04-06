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Зачем замораживать авокадо: эта хитрость поможет сэкономить деньги

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Четверг 06 апреля 2023 14:39
Зачем замораживать авокадо: эта хитрость поможет сэкономить деньги Как правильно замораживать авокадо (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Авокадо обладает многими полезными свойствами. В общем, оно полезно для сердца и помогает снизить уровень холестерина в организме. Однако авокадо, как и другим продуктам, свойственно портиться. Поэтому его раньше времени следует заморозить.

Как правильно замораживать авокадо - читайте в материале Styler ниже.

Зачем замораживать авокадо

Многие в магазине покупают незрелые авокадо, а дома они уже созревают. Важно быть осторожным, чтобы не упустить момент, когда плод нужно съесть, ведь иначе он испортиться. К счастью, "продлить жизнь" авокадо можно с помощью морозилки.

Такой способ поможет сохранить свежесть продукта и сэкономить деньги, ведь такой продукт стоит немало.

В общем, когда авокадо замораживается, его мякоть становится более твердой и менее сочной. Поэтому замороженное авокадо может не подойти для приготовления салатов или гуакамоле. Однако его используют для приготовления соусов, кремов и смузи.

Как правильно заморозить

Необходимо сначала его очистить и нарезать на кусочки. Далее нужно поместить его в пластиковый пакет или контейнер, убедившись, что они равномерно распределены и не прижаты друг к другу.

Также можно добавить к нему немного лимонного сока во избежание потемнения мякоти. Замороженное авокадо сохраняет все питательные свойства и вкус, но его текстура меняется.

Приправы и дополнительные ингредиенты могут помочь скрыть мягкость и другие изменения, связанные с замерзанием.

Чтобы заморозить авокадо целиком, тщательно промойте кожуру под водой и просушите. Затем нужно завернуть его в пищевую пленку, поместить в пластиковый или многоразовый пакет и оставить в морозилке.

Замороженный авокадо следует размораживать при комнатной температуре в течение 1 часа

Раньше мы сообщали, как купить в магазине хорошее авокадо.

Также мы писали, как правильно хранить авокадо, чтобы оно не темнело.

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